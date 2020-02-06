محققان انگلیسی واکسن کرونا را ساختند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، گروهی از محققان انگلیسی ادعا می‌کنند واکسنی برای مقابله با ویروس کرونا ابداع کرده اند.

پروفسور رابین شاتوک یکی از متخصصان عفونت در کالج امپریال لندن اعلام کرده او و تیمش واکسن مذکور را از هفته آینده روی حیوانات آزمایش می‌کنند.

در صورتیکه این آزمایش‌ها موفقیت آمیز باشد و بودجه کافی در اختیار پژوهشگران قرار گیرد، واکسن مذکور در تابستان روی انسان‌ها آزمایش می‌شود.

شاتوک در این باره می‌گوید: در روش استاندارد، ممکن است ۲تا۳ سال طول بکشد تا واکسن در کلینیک آزمایش شود. اما ما طی ۱۴ روز توانستیم واکسنی تولید کنیم که آماده آزمایش‌های اولیه است. از هفته آینده آزمایش واکسن روی حیوانات آغاز می‌شود. فاز بعدی فعالیت ما آزمایش واکسن روی انسان است.

به عقیده شاتوک با بودجه کافی می‌توان طی چند ماه آزمایش‌ها را انجام داد.

این در حالی است که هفته گذشته گروهی از محققان در هنگ کنگ اعلام کردند واکسنی برای ویروس کرونا ابداع کرده اند.