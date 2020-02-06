شکایت وکلای سودانی از «البرهان» به خاطر دیدار با «نتانیاهو»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، جمعی از وکلای سودانی در اعتراض به دیدار جنجالی رئیس شورای حاکمیتی این کشور با نخست وزیر رژیم صهیونیستی یک شکایت نامه کیفری علیه «عبدالفتاح البرهان» تنظیم کردند.

بر اساس این گزارش، این شکایت نامه از البرهان به خاطر آن صورت می‌گیرد که وی قانون تحریم اسرائیل در سال ۱۹۵۸ و دیگر بندهای قانون کیفری سودان را نقض کرده است.

وکلای سودانی از دادستانی کل این کشور خواستند تا برای اتخاذ تدابیر لازم جهت لغو مصونیت البرهان تحقیق کند.

این وکلا اعلام کردند که البرهان متهم است که اختیارات خود در سند قانون اساسی را نقض کرده است، همچنان که بند ۲ قانون کیفری سودان را نیز زیر پا گذاشته است.

این بند از قانون کیفری سودان عبارت از این است که هیچ سودانی حق ندارد شخصاً یا با واسطه با یکی از نهادها یا اشخاص مقیم در اسرائیل یا هر فردی که به این رژیم وابسته باشد یا در راستای منافع آن کار کند، توافقی را امضا کند.

وکلای سودانی همچنین اعلام کردند که البرهان قانون این کشور در خصوص تعامل با دولت‌های متخاصم را زیرپا گذاشته و موجب اخلال در امنیت عمومی شده است.

گفتنی است، البرهان روز چهارشنبه در توجیه دیدارش با نتانیاهو مدعی شد که این دیدار سهم بسزایی در آن دارد که سودان به جامعه بین‌المللی برگردد و خارطوم این کار را برای منافع خود انجام داده است.