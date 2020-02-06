به گزارش خبرنگار مهر، استاندار قزوین در سفر به شهرستان تاکستان با آیت الله علی اسلامی نماینده استان در مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه تاکستان دیدار و گفتگو کرد.

آیت الله اسلامی در این دیدار اظهار کرد: باید وضعیت کشور در رژیم گذشته را مروری کنیم و ببینیم از کجا به کجا رسیده‌ایم.

وی افزود: در گذشته اسرائیلی‌ها در ایران لانه کرده بودند و هم منابع ما را غارت می‌کردند و هم حق توحش می‌گرفتند و این تحقیر نگران کننده بود.

آیت الله اسلامی بیان کرد: زمانی فقط ۴۵ کیلومتر اتوبان داشتیم و روستاهای ما ویران بود و امروز بیشتر روستاهای ما آب، برق و گاز دارد و هزاران کیلومتر بزرگراه و آزادراه داریم.

وی یادآور شد: بهداشت و درمان ما متحول شده و در صنایع نظامی و دفاعی و هسته‌ای و نانو شاخص هستیم میلیون‌ها نفر دانشجو داریم و این خدمات بسیار ارزشمند است.

امام جمعه تاکستان یادآور شد: باید قدردان خدمات بیشمار انجام شده و فضای معنوی حاکم بر کشور باشیم و با صیانت از ارزش‌ها در مسیر اهداف انقلاب گام برداریم.

وی گفت: البته مشکلاتی هم داریم و برخی سو مدیریت هم داریم که باید آن را حل کنیم.

نماینده استان در مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: قدردان شهدای خود و بزرگانی چون شهید حججی و سردار سلیمانی هستیم.

اسلامی افزود: شرایط حساس کشور به گونه‌ای است که تفرقه ممنوع است و حفظ وحدت و یکپارچگی توصیه می‌شود و امیدواریم با حضور گسترده مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن و حضور در انتخابات اقتدار کشور دوچندان شود.

وی گفت: انتخابات برای ما مهم است و با حضور آگاهانه امیدواریم در تعیین سرنوشت کشور سهیم باشیم.

امام جمعه تاکستان از خدمات مؤثر و دلسوزانه فرماندار تاکستان و پیگیری مشکلات منطقه تشکر کرد.