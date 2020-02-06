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۱۷ بهمن ۱۳۹۸، ۱۰:۲۰

ناسالم بودن هوای مشهد برای گروه‌های حساس

ناسالم بودن هوای مشهد برای گروه‌های حساس

مشهد - هم اکنون کیفیت هوا در ایستگاه‌‎های لشگر، طرق، ساختمان، خیام جنوبی، آوینی و چمن مشهد در شرایط قابل قبول و سایر ایستگاه‌های سطح شهر در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس است.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، بر اساس داده‌های جمع آوری شده از ایستگاه‌های سطح شهر وضعیت کیفیت هوا شهر مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با عدد شاخص کلی ۱۱۰ در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.

هم اکنون کیفیت هوا در ایستگاه‌های لشگر، طرق، ساختمان، خیام جنوبی، آوینی و چمن در شرایط قابل قبول و سایر ایستگاه‌های سطح شهر در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس است.

بیشترین بار آلودگی از ایستگاه واقع در میدان شریعتی با عدد شاخص ۱۴۹ در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس گزارش شده است.

توصیه می‌شود افراد حساس فعالیت‌های طولانی یا سنگین خود را کاهش دهند و از شهروندان عزیز تقاضا می‌شود از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده نمایند

کد مطلب 4846050

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