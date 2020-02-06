هشدار رحمانی به فروشندگان خودرو/ تولید روزانه ۲ هزار خودرو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، رضا رحمانی در نشستی با وزیر دفاع و مدیرعامل ایران خودرو در محل ایران خودرو اظهار داشت: واگذاری‌ها را با جدیت دنبال خواهیم کرد، شرکت‌ها باید واگذار شود تا هزینه‌های مالی کاهش یابد و به سمت کارهای بزرگ برویم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه بر روی پلتفرم‌های مشترک در حال کار هستیم، گفت: قیمت و کیفیت با هم مرتبط است و به جای افزایش قیمت باید بهره وری بالا برود؛ با حذف شرکت‌های چند لایه قیمت خودرو نیز پایین می‌آید.

وی با بیان اینکه تولید در ایران خودرو با تدبیر و ایثار مدیران و کارگران به ۲ هزار دستگاه در روز رسیده است، افزود: امیدواریم این رقم هم حفظ شود و هم افزایش یابد. در گذشته برخی مشکلات به سبب نوسانات تولید و افت تولید به وجود آمده بود، اما حفظ و افزایش رقم کنونی تولید مهم است.

رحمانی با تاکید بر اینکه تکمیل خودروهای کف پارکینگ کاری جهادی بود، اضافه کرد: در این باره از حمایت‌های امیر سرتیپ حاتمی و وزارت دفاع تشکر دارم البته قطعه سازان نیز مجدانه پای کار بودند. اصلاح رابطه قطعه ساز با خودروساز کار مهمی بود که شکل گرفت و این اعتماد در تولید و بازار نقش دارد.

وزیر صمت در خصوص داخلی سازی نیز گفت: داخلی سازی انجام شده بیشتر از میزان اعلام شده در میزهای ساخت داخل است. تا کنون یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو از واردات در حوزه‌های مختلف در چارچوب میزهای تخصصی داخلی سازی شده است، اما آمار داخلی سازی توسط مردم و شرکت‌ها بیشتر از این رقم است که این میزان داخلی سازی، بر اساس استانداردهای جهانی حداقل ۱۰۰ هزار فرصت شغلی به وجود آورده است.

رحمانی با اعلام اینکه کاهش تعهدات دو خودرو ساز را در برنامه کاری ویژه داشتیم، گفت: در دوره‌ای حدود یک میلیون نفر از مردم پیش خرید داشتند اما همت شد و تعهدات به جاهای خوبی رسید و خودروسازان قول داده اند که معوقات را تا خرداد ماه ۹۹ صفر خواهند کرد. با مدیران ارشد وزارتخانه عهد بسته ایم که به جز کار اصلی خود کار دیگری را انجام ندهند و وقت خود را بر روی کار در وزارتخانه بگذارند.

وزیر صمت با بیان اینکه در حوزه تنظیم بازار و ثبات قیمت‌ها و عرضه و فروش خودرو برنامه داریم، گفت: با قطعه سازان باید قرارداد دراز مدت بسته شود تا آن‌ها سرمایه گذاری‌ها را انجام دهند.

رحمانی با بیان اینکه ایران خودرو بدنه فعال و مدیریت خوبی دارد، گفت: با رونمایی از خودروهای جدید و تحویل به موقع خودروها به مشتریان، رضایت مندی مردم نیز به دست می‌آید. مردم نباید احساس کنند که در فروش، رانت یا تبعیضی قائل هستیم، اگر مورد مستندی بود نمایندگی‌ای را که اخلال ایجاد کند لغو امتیاز می‌کنیم.