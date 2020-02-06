نمایشگاه صنایع دستی زنان روستایی در شادگان دایر شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این نمایشگاه که از ۱۷ تا ۲۲ بهمن‌ماه سال جاری در محل بلوار فتح المبین این شهرستان دایر است محصولات تولیدی و صنایع دستی زنان روستایی شهرستان برای عرضه و فروش به نمایش گذاشته شده است.

این نمایشگاه تخصصی به منظور عرضه مستقیم محصولات تولیدی اعضای صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی در راستای بزرگداشت دهه فجر و حمایت از توسعه تولیدات محصولات کشاورزی و صنایع دستی روستاییان برپا شده است.

صنایع دستی و تولیدات کشاورزی، صنایع تبدیلی و سوغات از محصولات این نمایشگاه به شمار می‌رود.

مدیر جهاد کشاورزی شادگان حاشیه این نمایشگاه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: در آستانه چهل و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، نمایشگاه دستاوردهای روستاییان و عشایر از امروز ۱۷ بهمن فعالیت خود را آغاز کرد.

خلیل منیعات با اشاره به اهداف برپایی این نمایشگاه توانمندی‌های روستاییان بیان داشت: این نمایشگاه‌ها می‌توانند بدون واسطه و مستقیم محصولات این قشر زحمتکش را به بازار مصرف مردم برسانند.

وی در پایان گفت: رونق تولید و توجه به اقتصاد مقاومتی با حمایت از تولید داخلی و مردم منطقه از اهداف برپایی این نمایشگاه است.