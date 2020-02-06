عشایر پشتیبان انقلاب هستند/ ایران اسلامی در اوج اقتدار

به گزارش خبرنگار مهر، سردار بهمن ریحانی صبح امروز پنج شنبه در یادواره ۱۰۹۶ شهید عشایری استان کرمانشاه و بزرگداشت شهید سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی که با حضور معاون هماهنگ کننده سازمان بسیج مستضعفین برگزار شد، اظهار داشت: مردم در این یادواره با هدف ارج نهادن و گرامیداشت یاد شهیدان والا مقام و سپهبد شهید سلیمانی جمع شدند.

وی با بیان اینکه امام عظیم الشان (ره) ملت ایران را به اوج عزت و شکوه رساند، افزود: امام خمینی (ره) کشور ایران را که زمانی خوار و ذلیل جهان استکبار و آمریکا بود، به جایی رساند که بارها به گوش جهان استکبار و آمریکا سیلی زد.

فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه با تاکید بر اینکه امام خمینی (ره) مغزها و اراده‌ها را پرورش داد، گفت: ملت ایران در همه بسترهای علمی، صنعتی، طب و همه علوم بر قله افتخارات ایستاده است تا جایی که امروزه در جهان سرآمد است.

سردار ریحانی بیان داشت: امام عظیم الشان (ره) مکتبی را پایه ریزی کرد که از انسان‌ها معمولی اسطوره‌های بزرگی در جهان مانند شهید سلیمانی ساخته شد که حتی دشمنان ما به بزرگی و عظمت وی اعتراف کردند.

وی ادامه داد: امام راحل (ره) ما را از دره ذلت به قله عزت رساند تا جایی که کشوری که هیچ اراده و توانایی از خود نداشت امروزه ماهواره را در مدار قرار می‌دهد و موشک ماهواره بر می‌سازد.

فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: امروزه به جایی رسیدیم اگر دشمنان ما را مورد تهدید قرار دهند در هر جای نقطه جغرافیا و هر نقطه‌ای می‌توانیم آنها را هدف بگیریم.

وی با بیان اینکه امام (ره) این کشور را به اوج رساند، افزود: بنیان گذار کبیر انقلاب مکتب فرهنگ و تفکری را پایه ریزی کرد که تا ابدیت انسان‌هایی که انقلاب، جنگ و امام (ره) را ندیدند، مانند شهید حججی حجت خدا بر زمین شدند.

سردار ریحانی با بیان اینکه خواهران و برادران عشایری نمونه‌هایی از عظمت و بزرگی عشایر کرد استان کرمانشاه هستند، عنوان کرد: صداقت، وفاداری، سلحشوری، ایستادگی، پر بازده بودن، ثمر داشتن و کم توقعی اینها صفات بارز عشایر کرد استان است.

فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: نمونه بارز وفاداری و سلحشوری عشایر تقدیم ۱۰۹۶ شهید به انقلاب است که نسبت به دیگر قشرها دین بیشتری را نسبت به انقلاب ادا کردند و در همه حوادث و شروع جنگ تحمیلی عشایر مصداق بارز بودند.

سردار ریحانی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه عشایر در اوایل دفاع مقدس سینه ستبر ایران اسلامی بودند، افزود: امروزه بخش زیادی از مایحتاج شهری‌ها شامل نان، لبنیات و گوشت و … توسط این قشر پر ثمر و کم توقع تأمین می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: این نشان می‌دهد جامعه عشایر زنده و پویا با اعتقاد در همه حوادث پشتیبان انقلاب هستند و امام (ره) برهمین اساس فرمود: عشایر ذخایر انقلاب هستند و هرجا انقلاب به وجود با برکت آنها در بسترهای امنیتی، دفاعی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نیاز داشت اینها پای کار بودند و تو دهنی محکمی در این ۴۱ ساله به همه افرادی که دنبال تفرقه و انشقاق بین اقوام، مذاهب، ایلات و طوایف بودند، زدند.

فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه گفت: افتخار داریم در استان کرمانشاه بخش زیادی از عشایر از این تفکر و اعتقاد در جامعه عشایری برخوردار هستند.