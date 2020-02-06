وزیرخارجه آمریکا با نخست وزیر آلبانی دیدار و گفتگو کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه وزارت خارجه آمریکا، «مایک پمپئو»، وزیرخارجه آمریکا با «اِدی راما» نخست‌وزیر آلبانی در واشنگتن دیدار و گفتگو کرد.

گفته شده موضوع «ایران» از جمله موضوعات مورد گفتگو میان مقامات آمریکایی و آلبانیایی بوده است.

دوطرف علاوه بر این درباره اولویت‌های مشترک در دوره ریاست آلبانی بر سازمان امنیت و همکاری اروپا نیز به تبادل نظر پرداخته‌اند.

وزیرخارجه آمریکا در این دیدار همچنین بر حمایت کشورش از تلاش آلبانی برای عضویت در اتحادیه اروپا و همچنین اصلاحات قضایی و انتخاباتی در آلبانی تاکید کرده است.

دیدار مقامات آمریکا و آلبانی در شرایطی صورت می‌گیرد که آلبانی از مدت‌ها پیش میزبان گروهک تروریستی منافقین بوده است.