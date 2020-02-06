نقد آرا وحدت رویه را به دنبال دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سید حجتالله علمالهدی صبح پنجشنبه در دیدار با رئیسکل دادگستری استان زنجان با بیان اینکه نقد آرای قوه قضائیه باعث ایجاد وحدت رویه میشود، افزود: آنچه که در زمینه نقد آرای قوه قضائیه حائز اهمیت است، این است که این آرا باید در محافل علمی و پژوهشی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه به نقد گذاشته شدن آرای قوه قضائیه در محافل علمی و پژوهشی باعث رشد، بالندگی و قدرت بیشتر آرا خواهد شد، تصریح کرد: خوشبختانه نیازسنجیهای لازم در امور پژوهشی انجام شده و این امیدواری وجود دارد که بتوانیم از ظرفیت دانشگاهها بیش از اینها استفاده کنیم.
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه با تاکید بر اینکه استفاده از ظرفیت پژوهشگاهها، قضات و مراکز علمی یکی از نیازهای امروز است که باید از این پتانسیل به نحو احسن استفاده کنیم، ادامه داد: بیشک استفاده از کارهای پژوهشی در هر بخشی میتواند بسیاری از مشکلات را مرتفع کند که قوه قضائیه یکی از این بخشها است.
علمالهدی با بیان اینکه امروز نیازمند برخورداری از ظرفیتهایی که در دانشگاهها، نخبگان و اساتید وجود دارد، هستیم، اظهار کرد: اگر این بهرهمندی بدون کمک گرفتن از قضات باشد، نتیجهبخش نخواهد بود، به همین خاطر اولویت امروز بررسی موضوعات توسط اساتید در کنار قضات و عملیاتی کردن کارها است.
رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه با تاکید بر اینکه امروز باید زمینهای را فراهم کنیم از ظرفیتهای نیروی انسانی در دانشگاهها استفاده شود، خاطرنشان کرد: اگر به دنبال خروجی مطلوب هستیم، باید در نیازسنجی و کارهای پژوهشی از توان قضات باتجربه استفاده کنیم.
«بانک ایده» در پژوهشگاه قوه قضاییه مستقر شده است
رئیس پژوهشکده استخراج آرا و مطالعات رویه قضایی پژوهشگاه قوه قضائیه نیز در ادامه این دیدار، از استقرار «بانک ایده» در پژوهشگاه قوه قضاییه خبر داد.
روحالله قلیخانی گفت: بانک ایده در پژوهشگاه قوه قضاییه مستقر شده که ایدههای مختلف را از استانها دریافت کرده و مسالهمحور، کار میکنیم تا تجربیات موفق استانها با یکدیگر تبادل شوند.
وی با بیان اینکه در استخراج و انتشار آرا علاوه بر نقد به دنبال آرای نمونه و الگو هم هستیم، افزود: در این زمینه قضاتی که دعاوی را به صلح و سازش میرسانند شاخصی برای آرای نمونه هستند.
قلی خانی متذکر شد: استخراج آرا، یکی از مهمترین برنامهها در پژوهشگاه است زیرا قاعدهگذاری از پایین به بالا صورت گرفته و آسیبشناسی قوانین و مقررات از جمله نقص و متقن بودن آرا در آن مشخص میشود.
رییس پژوهشکده استخراج آرا و مطالعات رویه قضایی پژوهشگاه قوه قضائیه گفت: وقتی یک قاضی، دعوا را در مرحله بدوی به صلح و سازش میرساند از پروسههای بعدی و طولانی شدن دادرسی پیشگیری کرده و به کاهش زمان رسیدگی کمک میکند.
قلی خانی افزود: نوآوری و بازارهای نوین کسب و کار نیز موضوع بعدی است که در پژوهشگاه بر روی آن کار میشود.
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