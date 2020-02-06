به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین سید محمد نبی موسوی فرد شامگاه گذشته در جمع مدیر و معاونان حوزه‌های علمیه خوزستان اظهار کرد: نخبه پروری و کادر سازی از مطالبات جدی رهبری است و در مسائل مختلف دچار چالش هستیم و نخبه پروری و کادر سازی واقعاً حلقه مفقوده است.

وی افزود: مقام معظم رهبری از نماینده‌های خود در سراسر استان‌ها مطالبه کرده‌اند که سرمایه‌گذاری کنید و در زمینه نخبه پروری ورود کنید.

نماینده ولی فقیه در استان خوزستان ادامه داد: در هرکدام از شاخصه‌ها متأسفانه ورود نشده است و نیازمند کمیته‌ای در این زمینه هستیم تا برای مناصب و جایگاه‌های مختلف شخصیت نخبه و در تراز وجود داشته باشد.

موسوی فرد بیان کرد: هنر نیز معجزه می‌کند و بسیار اثرگذار است، راهکار ما نخبه پروری در زمینه هنر است.

وی افزود: باید برای مسائل و حوزه‌های مختلف موجود جایگزین داشته باشیم و باید به مسائل هنر ورود پیدا کنیم تا بتوان نخبگانی را پرورش داد.

نماینده ولی فقیه در استان خوزستان تصریح کرد: حوزه علمیه انقلابی تا زمانی که استاد، به معنای واقعی کلمه تا «انقلاب» را نپذیرد و به آن عمل نکند محال است که یک «حوزه انقلابی» داشته باشیم که بازهم به سمت‌وسوی نخبه پروری پیش می‌رویم.

وی در پایان گفت: از اساتید بسیاری غافل شده است و جایگاه اصلی خود را ندارند و از «استاد محوری» به سمت «طلاب محوری» رفته‌ایم.