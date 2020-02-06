به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان، ژاله فرامرزیان در مراسم افتتاح سالن ۱۲۰۰ نفری شهرستان قروه با تبریک چهل و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، اظهار داشت: امیدواریم با افتتاح این پروژه موجب افزایش سرانه ورزشی استان شود و شاهد پیشرفت روزافزون حوزه ورزش استان و شهرستان قروه باشیم.

وی افزود: چهار هزار پروژه نیمه تمام ورزشی در کشور وجود دارد که با افتتاح برخی از این پروژه‌ها تا پایان سال، همچنان سه هزار و ۱۰۰ پروژه نیمه تمام دیگر باقی می‌ماند.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و جوانان با بیان اینکه در دهه فجر امسال در استان کردستان هفت پروژه ورزشی به بهره‌برداری می‌رسد، ادامه داد: با وجود اینکه شرایط اقتصادی و اعتباری مناسبی برقرار نیست اما تلاش می‌کنیم با کمک شرکت توسعه اماکن ورزشی تعداد بیشتری از پروژه‌های نیمه تمام را به بهره‌برداری برسانیم.

فرامرزیان یادآور شد: هدف این است که با توسعه فضای ورزشی کشور فضای نشاط، سلامت و توسعه برای جوانان به عنوان سرمایه‌های اصلی کشور فراهم شود.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان نیز در این مراسم بیان کرد: دولت تدبیر و امید بیش از ۱۳۰ پروژه ورزشی را از سال ۹۲ تا آلان افتتاح و به بهره برداری رسانده است.

حامد جولایی گفت: دو سالن ۱۲۰۰ نفری در سریش آباد و شهر قروه از مهمترین پروژه های این شهرستان بوده است که توانستیم آنها را برای استفاده ورزشکاران این دیار به بهره براری برسانیم.

وی اظهار داشت: در سالن ۱۲۰۰ نفری شهرستان قروه امکان برگزاری مسابقات بزرگ ملی و بین المللی در رشته‌های مختلف ورزشی وجود دارد.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان با بیان اینکه سرانه فضای ورزشی قروه نسبت به دیگر شهرهای استان بیشتر است، افزود: استخر و خوابگاه ورزشی از جمله دیگر نیازهای ورزشی این شهرستان است.