به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام پرویز بخشیپور صبح پنج شنبه در نشستخبری اظهار کرد: اوقاف نیتهای واقفان در حوزه اجتماعی را نیز در بقاع متبرکه پیگیری میکند.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسانجنوبی با اشاره به اینکه طرح افق در ۵۰ بقعه خراسانجنوبی اجرایی میشود، بیانکرد: طرح افق به معنای فعالیتهای اجتماعی، فرهنگی و قرآنی در بقاع متبرکه به منظور کاهش آسیبهای اجتماعی است.
بخشیپور ادامهداد: در سال جاری پنج مرکز افق در خراسانجنوبی راهاندازی کردهایم، ادامهداد: تا سال ۱۴۰۰ باید در هر سه سطح بقاع مراکز افق را داشته باشیم.
وی با اشاره به اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون ۵۵ وقف جدید ثبت شده است، افزود: یکی از نیازهای خراسانجنوبی در حوزه وقف ایجاد وقف قرآنی است که در این زمینه باید خیرین واقفان همت بیشتری داشته باشند.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسانجنوبی گفت: در طرح آزادی زندانیان غیرعمد نیازمند در مرحله اول ۱۰ نفر را آزاد کردیم و در مرحله دوم نیز به مناسبت چهل و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی زمینه آزادسازی ۴۱ زندانی غیر عمد دیگر نیز فراهم میشود.
بخشیپور اظهار کرد: در طرح مهر تحصیلی در خراسانجنوبی از محل نیات واقفان حدود ۲۵۹ دانشآموز نیازمند بهرهمند شدند که برای ما بسیار ارزشمند است.
وی با بیان اینکه در طرح پیوند آسمانی نیز تعداد ۱۶۹ زوج از کمکها بهرهمند شدند، بیانکرد: همچنین در سال جاری طرح بصیرت عاشورایی در ۵۵ بقعه با ۱۷۰ هزار زائر و طرح نشاط معنوی نیز ۳۵ بقعه با ۴۵۰ هزار زائر اجرایی شد.
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