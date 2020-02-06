رویکرد مراکز تصمیم گیری کشور رفع مشکلات بخش خصوصی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نهاوندیان پیش از ظهر پنجشنبه در ششمین روز از دهه مبارک فجر در سفر به استان مرکزی در حاشیه افتتاح پروژه ساختمان جدید اتاق بازرگانی اراک، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: دهه فجر دهه جشن گرفتن اقتصادی و هدف گیری خردمندانه و تلاش‌های بلند نگرانه است.

معاون اقتصادی رئیس جمهور ادامه داد: بهره برداری از ساختمان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک و پویایی صنعت در این استان نشان دهنده توانایی و هوشمندی فعالان اقتصادی استان مرکزی است.

نهاوندیان گفت: اتاق بازرگانی تنها یک ساختمان نیست، بلکه کانون هم اندیشی، همکاری و همدلی اقتصادی ایران است و قرار است از این پس سرود سازندگی و آینده نگری در آن نواخته شود، در مفاهیم بلند اسلامی نیز بر برخورداری از همت بلند تاکید می‌شود.

معاون اقتصادی رئیس جمهور اظهار کرد: در حال حاضر رویکرد مراکز تصمیم گیری کشور توجه و اهتمام به رفع مشکلات بخش خصوصی است و افتتاح این ساختمان جدید در استان مرکزی تنها افتتاح یک ساختمان نیست، بلکه در واقع تسریع همفکری بین سیاست گزار، فعالین اقتصادی و اندیشمندان اقتصادی است که قرار گرفتن این سه ضلع در کنار هم به برکت و پویایی اقتصاد ایران منجر می‌شود.

وی تاکید کرد: وظیفه مهم بر عهده ما در اتاق بازرگانی برای حمایت از فعالان اقتصادی، حراست از حق حضور و مشارکت آن‌ها در عرصه جهانی است.

معاون اقتصادی رئیس جمهور بیان کرد: در این شرایط سخت تحریمی، دشمنان فکر می‌کردند می‌توانند اقتصاد ایران را متوقف کنند در حالی که به جای نقشه‌های آن‌ها سیمرغی از آتش بیرون آمده و سیر تورم نزولی را طی می‌کند و در ۱۰ ماهه امسال شاهد روند مثبت تولید و در استان‌های مختلف شاهد افتتاح سرمایه گذاری جدید صنعتی هستیم.

نهاوندیان اظهار داشت: وظیفه هرکس در سطح سیاست گزاری کار می‌کند، تسهیل و گشایش است و وظیفه هرکسی که در بنگاه کار می‌کند، استفاده از مسیر گشوده شده و ابتکار زدن برای باز کردن راه‌های جدید است.

وی افزود: در حرکات اقتصادی و سیاسی تعاملات بین المللی باید افزایش پیدا کند. روابط بانکی، صادرات و واردات و امکان سنجی پروژه‌های مختلف زیر ساختی، تولیدی، معدنی، کشاورزی در مقایسه با بازارهای منطقه اثبات می‌کند که سرمایه گذاری در ایران سود آور پایدار تر و ماندگار تر است.

نهاوندیان اظهار کرد: می‌خواهند فضاسازی ریسک کار اقتصادی را در ایران بالا ببرند و در اصل باید فضای اقتصادی در کشور را مساعد تر کنیم که روحیه گشایش در مقابل فرو بست‌ها نیاز مند است. در داخل روحیه انسجامی، اتحاد، همدلی و همفکری بیشتر باشد.

وی افزود: در جلسه روز چهارشنبه هیأت دولت پیشنهاداتی در ارتباط با آئین نامه ماده ۲۰ ارائه شد که پیشنهاد شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی نیز بود. همچنین پیشنهاد دیگری در ارتباط با حل مشکلات کالاهای موجود در گمرک مطرح و نظرات شورای گفت و گوی دولت در این باره ارائه شد.

معاون اقتصادی رئیس جمهور بیان داشت: شکوفایی اقتصادی ایران، بهبود نسل آینده و عزت مندی این سرزمین مرهون این است که فرهنگ و اقتصاد ایران در جهان اعتلا پیدا کند.

نهاوندیان گفت: اقتصاد مقاومتی به هیچ وجه انزوای اقتصادی نیست بلکه به معنای افزایش توان ایران برای اثرگذاری و مشارکت دو سویه در اقتصاد جهانی است.

وی اظهار کرد: صادرات غیر نفتی تولید کنندگان و صادرکنندگان در بخش خصوصی با رشد مواجه است اما سیاست راهبردی در مقابله با کسانی که می‌خواهند درها را ببند، گشایش درها است.

معاون اقتصادی رئیس جمهور بیان داشت: در بسیاری از موارد و در داخل اتاق بازرگانی به همدلی و تفاهم نسبت به گذشته نیاز است. اتاق‌های بازرگانی را به عنوان کانون‌های پر افتخار توانمندی بخش خصوصی داریم و همدلی بین بخش خصوصی و دولت باید افزایش پیدا کند.

وی عنوان کرد: شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی یک نهاد اساسی در نگاه تعاملی برای دستیابی به اهداف آینده است.