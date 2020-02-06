مصدومیت مرد میانسال در آتش سوزی یک منزل مسکونی

به گزارش خبرگزاری مهر، ساعت ۰۷:۳۰ دقیقه صبح روز گذشته در پی تماس تلفنی شهروندان با سامانه ۱۲۵ و اطلاع رسانی آتش سوزی در یک ساختمان مسکونی ۳ طبقه واقع در فلکه سوم دولت آباد، خیابان حبیبی، ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی تهران بی درنگ آتش نشانان ایستگاههای ۱۴ و ۷۹ به همراه یک دستگاه خودرو نردبان آتش نشانی را به محل حادثه روانه کرد.

سعید نوری خصال فرمانده آتش نشانان اعزامی در خصوص چگونگی بروز این حادثه گفت: در پشت بام یک ساختمان مسکونی به علت نامعلومی یک اتاقک کوچک که مقداری لوازم خانه مستهلک در آن قرار داشت، در کنار قفسه کبوترها دچار آتش سوزی شد.

وی افزود: مالک منزل مسکونی با مشاهده آتش سوزی که از درون این اتاقک بیرون می‌زد، اقدام به خاموش کردن شعله‌های آتش کرد که تلاش او نتیجه‌ای نداد و خود نیز دچار آسیب دیدگی شد.

این فرمانده آتش نشانی تصریح کرد: آتش نشانان به محض حضور در محل حادثه با رعایت موارد ایمنی و با استفاده از یک رشته لوله آبده به مقابله با این آتش سوزی پرداخته و شعله‌های آتش را مهار و کاملاً خاموش کردند.

نوری خصال ادامه داد: این مرد ۴۷ ساله که در این آتش سوزی از قسمت دست، صورت و قفسه سینه دچار سوختگی شده بود، پس از انتقال او به بیرون از منزل مسکونی توسط آتش نشانان، برای مداوا به مرکز درمانی منتقل شد.