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۱۷ بهمن ۱۳۹۸، ۱۱:۰۹

مصدومیت مرد میانسال در آتش سوزی یک منزل مسکونی

مصدومیت مرد میانسال در آتش سوزی یک منزل مسکونی

تلاش مردی برای خاموش کردن آتش سوزی اتاقک لوازم اضافی خانه در پشت بام ساختمان سه طبقه مسکونی موجب مصدومیت و سوختگی وی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ساعت ۰۷:۳۰ دقیقه صبح روز گذشته در پی تماس تلفنی شهروندان با سامانه ۱۲۵ و اطلاع رسانی آتش سوزی در یک ساختمان مسکونی ۳ طبقه واقع در فلکه سوم دولت آباد، خیابان حبیبی، ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی تهران بی درنگ آتش نشانان ایستگاههای ۱۴ و ۷۹ به همراه یک دستگاه خودرو نردبان آتش نشانی را به محل حادثه روانه کرد.

سعید نوری خصال فرمانده آتش نشانان اعزامی در خصوص چگونگی بروز این حادثه گفت: در پشت بام یک ساختمان مسکونی به علت نامعلومی یک اتاقک کوچک که مقداری لوازم خانه مستهلک در آن قرار داشت، در کنار قفسه کبوترها دچار آتش سوزی شد.

وی افزود: مالک منزل مسکونی با مشاهده آتش سوزی که از درون این اتاقک بیرون می‌زد، اقدام به خاموش کردن شعله‌های آتش کرد که تلاش او نتیجه‌ای نداد و خود نیز دچار آسیب دیدگی شد.

این فرمانده آتش نشانی تصریح کرد: آتش نشانان به محض حضور در محل حادثه با رعایت موارد ایمنی و با استفاده از یک رشته لوله آبده به مقابله با این آتش سوزی پرداخته و شعله‌های آتش را مهار و کاملاً خاموش کردند.

نوری خصال ادامه داد: این مرد ۴۷ ساله که در این آتش سوزی از قسمت دست، صورت و قفسه سینه دچار سوختگی شده بود، پس از انتقال او به بیرون از منزل مسکونی توسط آتش نشانان، برای مداوا به مرکز درمانی منتقل شد.

کد مطلب 4846098

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