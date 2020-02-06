به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند امروز پنج شنبه در نشست مشترک شورای برنامه ریزی و توسعه و ستاد اقتصاد مقاومتی که با حضور معاون اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه و مدیران عامل بانک‌های کشور در استانداری کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: استان کرمانشاه مرکز ثقل غرب کشور است و خدمات زیربنایی از جمله حمل و نقل را با فاصله ۲ ساعت با استان‌های همجوار ارائه می‌دهد.

استاندار کرمانشاه افزود: با توجه به عقب افتادگی‌هایی که در این استان به واسطه ۸ سال جنگ و زلزله سال ۹۶ حاکم شد لذا برخی زیرساخت‌ها نیاز به تقویت و توجه جدی دارد.

وی خاطر نشان کرد: دارا بودن ۹۰۰ هزار هکتار زمین کشاورزی و خاک مرغوب، سدهای بزرگ، معادن، جاذبه‌های گردشگری و … این استان را به یک استان ثروتمند تبدیل کرده است.

این مدیر ارشد استان اشاره‌ای به ۶ بازارچه مرزی در استان داشت و گفت: ۵ بازارچه رسمی در این خصوص امکان صادرات روزی ۱۵۰۰ کامیون را به کشور عراق فراهم کرده است.

بازوند بیان داشت: بر این اساس می‌توان گفت حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد صادرات کشور از طریق مرزهای استان کرمانشاه صورت می‌گیرد و برای سرمایه گذاری بازار بکری دارد.

استاندار کرمانشاه خاطر نشان کرد: با تلاش‌های صورت گرفته توانستیم نرخ بیکاری را که در سال ۹۶ رتبه ۲۸ را نشان می‌داد در پاییز امسال با ۱۱ پله ارتقا، بهبود فضای کسب و کار به رتبه ۱۶ برسانیم.

وی به تدوین سند تولید، اشتغال و اقتصاد مقاومتی در استان اشاره کرد و گفت: سالانه ۳ درصد کاهش نرخ بیکاری را در دستور کار داریم که در ۹ ماهه اول امسال این مهم محقق شد و تمام تلاش خود را به کار می گیریم‌تا سال ۱۴۰۰ به میانگین کشوری برسیم.

تکمیل سامانه گرمسیری نیازمند ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار است

این مدیر ارشد استان در ادامه به پروژه‌های مهم استان اشاره و تصریح کرد: سامانه گرمسیری یکی از آن پروژه‌ها است که تاکنون ۹۰ درصد پیشرفت داشته و یک سرمایه گذاری عظیم برای اجرای آن انجام داده است و برای تکمیل آن نیازمند ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار هستیم.

بازوند خاطر نشان کرد: تعیین تکلیف قطار شهری نیز یکی از مطالبات جدی استان است که این پروژه نیز برای اتمام به ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد تا بتوانیم فاز اول آن‌را در دولت دوازدهم به اتمام برسانیم.

وی به پروژه راه آهن کرمانشاه نیز اشاره کرد و بیان داشت: در صورت تأمین اعتبار راه آهن کرمانشاه به خسروی تا سال ۹۹ به شهر اسلام آباد متصل خواهد شد.

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه در کرمانشاه مشکل آب شرب داریم، افزود: تصفیه خانه کرمانشاه یکی از پروژه‌های مهم استان است که اجرای این پروژه که از مصوبات سفر رهبری و رئیس جمهور هم بوده است برای شهر کرمانشاه بسیار حیاتی است.

این مدیر ارشد استان گفت: کریدور کرمانشاه به سنندج و کامیاران که یکی از محورهای پرحادثه استان است در بحث اعتبارات نیاز به توجه ویژه دارد.

بازوند خاطر نشان کرد: جاده گیلانغرب به سومار یک ضرورت برای توسعه تجاری استان است که حدود ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار لازم دارد.

وی اظهار داشت: آبشوران از دیگر پروژه هاست که نگرانی زیادی به بار آورده و تبدیل به یک تهدید شده است چرا که فاضلاب وارد آب قره سو می‌شود لذا نیاز است ورودی فاضلاب مسدود شود و این کار نیز به ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.