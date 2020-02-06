به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد هژبرپور گفت: این همایش بزرگ یکشنبه ۲۰ بهمن ماه با حضور هیأت‌های مذهبی و فرهنگی جوان شیراز در حرم مطهر حضرت سید علاء الدین الحسین (ع) بعد از اقامه نماز مغرب و عشاء برگزار خواهد شد.

وی افزود: در این مراسم آیت الله دژکام نماینده ولی فقیه در فارس و امام جمعه شیراز سخنرانی خواهد کرد.

هژبرپور اضافه کرد: همچنین سردار یداللهی همرزم شهید حاج قاسم سلیمانی نیز ازخاطرات و رشادت‌های سردار رشید وطن روایتگری می‌کند و حاج مهدی مختاری ازمداحان مطرح کشور به مداحی و مولودی خوانی خواهد پرداخت.

فرمانده پایگاه مقاومت شهید ابراهیم زارع بیان کرد: درپیان مراسم تعدادی از خانواده‌های شهید انقلاب اسلامی به مناسبت چهل ویکمین سلگرد پیروزی انقلاب اسلامی تجلیل خواهد شد.

وی در پایان یادآور شد: این همایش بزرگ باهدف تجدید میثاق هیئت‌های مذهبی جوان شیراز با تارمان شهدا و انقلاب اسلامی و با مشارکت پایگاه مقاومت حرم حضرت سیدعلاء الدین (ع)؛ ناحیه مقاومت بسیج سپاه ثارالله (ع) و جمعی از هیئت‌های مذهبی جوان شیراز برگزارمی شود.