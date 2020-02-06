به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کمیته امداد سمنان، حجت الاسلام علی جعفری در جمع مدیران کمیته امداد استان سمنان با بیان اینکه این نهاد حمایتی با ۵۰۰ هزار دانش آموز ارتباط و رویکرد حمایتی دارد، خاطرنشان کرد: تمرکز بر دانش آموزان دارای استعداد و شناسایی ظرفیت‌ها این افراد با هدف طی کردن مدارج عالی تحصیلی و رسیدن به توانمندی در جامعه از دیگر اهداف گام دوم انقلاب است.

وی با بیان اینکه بسیاری از دانش آموزان مدارس خصوصی عالی رتبه، سهم بالایی از ظرفیت دانشگاه‌های کشور را فرا گرفته‌اند، تصریح کرد: تمام تلاش خود را برای رسیدن دانش آموزان تحت حمایت کمیته امداد که در آستانه کنکور هستند می‌گذاریم تا به موازات مدارس دیگر این عزیزان از این ظرفیت دانشگاه بهره‌مند شوند.

ترویج ازدواج رویکرد دوم

معاون کمیته امداد کشور اولویت بعدی در گام دوم انقلاب را برای دختران در آستانه ازدواج دانست و خاطرنشان کرد: با ارائه آموزش‌های قبل و بعد از ازدواج، درصدد پایداری ازدواج افراد تحت حمایت هستیم.

جعفری به تفاهم نامه بین کمیته امداد و سازمان فنی و حرفه‌ای کشور با هدف فراگیری مهارت‌های شغلی، خاطرنشان کرد: دیگر اولویت گام دوم انقلاب آموزش برای جوانان جویای کار است که در یک بازه زمانی با حمایت این نهاد وارد بازار کار شوند.

وی رویکرد فرهنگی را لازمه و جوهره و مبدا همه فعالیت‌ها و خدمات این نهاد دانست و خاطرنشان کرد: از این رو برای تعمیق هرچه بیشتر فعالیت‌ها، خدمات این نهاد بازخوانی فرهنگی می‌شود.

توانمند سازی مددجویان

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان سمنان نیز در این جلسه با بیان اینکه رویکرد جدید کمیته امداد توانمندسازی مددجویان است، گفت: توانمندسازی فکری مددجویان در این اداره کل در دستور کار قرار دارد.

محسن مسعودیان راد از توسعه امداد الکترونیک و آموزش در فضای مجازی به خانواده‌های تحت پوشش این نهاد خبر داد و افزود: فعال کردن حوزه مشاوره ازدواج، اشتغال، خانواده و غیره به مددجویان در کمیته امداد استان خبر داد.

وی با بیان اینکه مددجویان علاوه بر خدمات جهیزیه، خدمات اشتغال را نیز دریافت می‌کنند، تصریح کرد: هدف ما در مرحله اول توانمندسازی مددجویان و در مرحله بعد شکستن فقر در بین خانواده‌ها است.