اعتراض وارد کشاورزان نسبت به قیمت پایین گندم/دولت معذورات دارد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس کشاورز صبح پنج شنبه با حضور در شهرستان ورامین که با همراهی انوشیروان محسنی بندپی، استاندار تهران به منظور افتتاح و بازدید از طرح‌های کشاورزی این شهرستان انجام شد در جمع خبرنگاران اظهار داشت: امروز برای افتتاح ۲ مجموعه پروژه کشاورزی در شهرستان ورامین حاضر شده ایم.

وی در خصوص پروژه‌های قابل افتتاح ورامین گفت: مجموعه گلخانه‌ای ورامین سال‌ها متوقف بوده و هم اکنون با تلاش مجموعه‌های شهرستانی و استانی و حمایت کنندگان و مالی و انرژی این مجموعه به محصول رسیده و تولید سبزی و صیفی دارد و ایجاد اشتغال نیز کرده است.

کشاورز بیان داشت: ۱۰۳ هکتار پروژه قابل افتتاح فعلی است که چند واحد از آن به بهره برداری رسیده و واحدهای دیگر نیز ظرف ۶ ماه آینده نهایی خواهد شد.

سرپرست وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به سوال خبرنگاران مبنی بر اینکه برخی کشاورزان اذعان دارند که یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن گندم داریم اما هنوز واردات گندم با قیمت ۳ هزار و ۸۰۰ تومان صورت می‌گیرد عنوان داشت: گندم چه برای تولید داخلی و چه برای واردات با قیمت ۳ هزار ۸۰۰ تومانی وجود ندارد و ارز آن ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی است.

وی افزود: آفت کش و کود و علف کش و بذرها با ارز ۴۲۰۰ تومانی تأمین می‌شود و گندم هم از این اصل مستثنی نیست و اعتراض کشاورزان نسبت پایین بودن قیمت گندم اعتراض واردی است اما دولت نیز دارای معذورات است چرا که نان بزرگترین تأمین کننده انرژی و پروتئین مردم است و دولت به آسانی به دلیل رفاه جامعه و توجه به مصرف کننده قادر به افزایش قیمت نان نیست.

سرپرست وزارت جهاد کشاورزی بیان داشت: دولت سعی می‌کند با تأمین نهاده‌های ارزان قیمت نظر کشاورزان را جلب کند و ما فکر می‌کنیم تولید به قدر کفایت داریم و به دلیل مشکلات قیمت و خرید نتوانستیم همه گندم را خریداری و هنوز مقداری در انبار کشاورزان موجود هست.