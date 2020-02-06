  1. استانها
  2. تهران
۱۷ بهمن ۱۳۹۸، ۱۱:۰۲

سرپرست وزارت جهاد کشاورزی مطرح کرد؛

اعتراض وارد کشاورزان نسبت به قیمت پایین گندم/دولت معذورات دارد

اعتراض وارد کشاورزان نسبت به قیمت پایین گندم/دولت معذورات دارد

ورامین-سرپرست وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه اعتراض کشاورزان نسبت پایین بودن قیمت گندم اعتراض واردی است گفت: در این زمینه دولت دارای معذورات است و نمی تواند قیمت نان را افزایش دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس کشاورز صبح پنج شنبه با حضور در شهرستان ورامین که با همراهی انوشیروان محسنی بندپی، استاندار تهران به منظور افتتاح و بازدید از طرح‌های کشاورزی این شهرستان انجام شد در جمع خبرنگاران اظهار داشت: امروز برای افتتاح ۲ مجموعه پروژه کشاورزی در شهرستان ورامین حاضر شده ایم.

وی در خصوص پروژه‌های قابل افتتاح ورامین گفت: مجموعه گلخانه‌ای ورامین سال‌ها متوقف بوده و هم اکنون با تلاش مجموعه‌های شهرستانی و استانی و حمایت کنندگان و مالی و انرژی این مجموعه به محصول رسیده و تولید سبزی و صیفی دارد و ایجاد اشتغال نیز کرده است.

کشاورز بیان داشت: ۱۰۳ هکتار پروژه قابل افتتاح فعلی است که چند واحد از آن به بهره برداری رسیده و واحدهای دیگر نیز ظرف ۶ ماه آینده نهایی خواهد شد.

سرپرست وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به سوال خبرنگاران مبنی بر اینکه برخی کشاورزان اذعان دارند که یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن گندم داریم اما هنوز واردات گندم با قیمت ۳ هزار و ۸۰۰ تومان صورت می‌گیرد عنوان داشت: گندم چه برای تولید داخلی و چه برای واردات با قیمت ۳ هزار ۸۰۰ تومانی وجود ندارد و ارز آن ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی است.

وی افزود: آفت کش و کود و علف کش و بذرها با ارز ۴۲۰۰ تومانی تأمین می‌شود و گندم هم از این اصل مستثنی نیست و اعتراض کشاورزان نسبت پایین بودن قیمت گندم اعتراض واردی است اما دولت نیز دارای معذورات است چرا که نان بزرگترین تأمین کننده انرژی و پروتئین مردم است و دولت به آسانی به دلیل رفاه جامعه و توجه به مصرف کننده قادر به افزایش قیمت نان نیست.

سرپرست وزارت جهاد کشاورزی بیان داشت: دولت سعی می‌کند با تأمین نهاده‌های ارزان قیمت نظر کشاورزان را جلب کند و ما فکر می‌کنیم تولید به قدر کفایت داریم و به دلیل مشکلات قیمت و خرید نتوانستیم همه گندم را خریداری و هنوز مقداری در انبار کشاورزان موجود هست.

کد مطلب 4846104

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • سعید IR ۲۳:۵۸ - ۱۳۹۸/۱۱/۱۷
      0 0
      پاسخ
      مگر نمی گوئید با دلار 4200 گندم وارد می کنید؟ خب با دلار از کشاورزان بخرید . بعد خواستید دلار را 4200 یا 13500 یا هر قیمت دیگری محاسبه کنید. ولی همان دلار خرید خارجی را به خرید داخلی هم بدهید

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها