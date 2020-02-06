به گزارش خبرنگار مهر، سیدحمید پورمحمدی صبح امروز پنجشنبه در نشست مشترک شورای برنامه‌ریزی و توسعه و ستاد اقتصاد مقاومتی که در استانداری کرمانشاه برگزار شد، توجه به اشتغال استان کرمانشاه را از اولویت‌های مهم دانست و اظهار داشت: برای اینکه اشتغال ایجاد کنیم باید رونق تولید شکل گیرد و برای رونق تولید نیز باید نظام بانکی و صندوق توسعه ملی برای کارآفرینان تأمین مالی کنند.

معاون اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه افزود: همچنین تأمین مالی جهت پروژه‌های مهم در استان کرمانشاه و توجه به زیرساخت‌ها از دیگر مسائل مهمی است که در این باید نسبت به آن توجه داشته باشیم.

وی در ادامه با اشاره به پروژه قطار شهری کرمانشاه گفت: این پروژه یکی از اولویت‌های استان کرمانشاه است که در حال حاضر ۷۵۰ میلیارد تومان پول لازم دارد که فاز اول آن به اتمام برسد.

پورمحمدی بیان داشت: شهرداری کرمانشاه برای پرداخت ۳۵۰ میلیارد تومان آن اعلام آمادگی کرده و در سازمان برنامه و بودجه نیز ۲۵۰ میلیون تومان به این پروژه اختصاص داده شده است و مابقی آن نیز با همکاری بانک سپه تأمین می‌کنیم مشروط به اینکه اینکه فاز یک پروژه در پایان سال ۹۹ با تعهد مجموعه مدیریتی استان و شهرداری به پایان برسد.

معاون اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه پروژه جاده گیلانغرب به سومار را از به جهت اینکه مسیری برای باز شدن صادرات و واردات و تسهیل امر تجارت بین المللی است حائز اهمیت دانست و گفت: برای تکمیل این پروژه ۱۰۰ میلیارد تومان نیاز است که از طریق دو بانک ملت و رفاه این مبلغ را در اختیار پروژه قرار می‌دهیم تا هم کمکی به توسعه بخش سرزمینی و کمک به فعالیت اقتصادی مرتبط با کشور عراق شود و هم جاده مناسبی برای این منطقه محروم ایجاد شود.

وی در ادامه به پروژه کریدور غرب اشاره کرد و گفت این پروژه یک پروژه استانی و ملی بوده لذا حائز اهمیت است و قطعه کرمانشاه - کامیاران با اعتبار ١٠٠ میلیارد تومان که با کمک بانک ملی و توسعه تعاون تأمین می‌شود که امیدواریم در سال ٩٩ به بهره برداری برسد.

پورمحمدی خاطرنشان کرد همچنین جهت تأمین آب شرب با کیفیت برای کرمانشاه که از مطالبات استاندار است ۸۰ میلیون تومان از طریق بانک‌های صادرات و تجارت در اختیار آنها قرار می‌گیرد تا این پروژه نیز به سرانجام برسد.

معاون اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: در خصوص بحث راه‌آهن کرمانشاه به کشور عراق نیز رایزنی‌های بسیاری کرده و از طریق فعال کردن این بخش امیدواریم هر چه سریع‌تر راه اندازی شود.

وی از اولویت‌های مهم دیگر را طرح گرمسیری عنوان کرد و بیان داشت: علاوه بر اینکه برای این طرح در سازمان برنامه و بودجه مبلغی در سال آینده در نظر گرفتیم از ظرفیت صندوق توسعه ملی نیز برای این کار بهره می‌گیریم.