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۱۷ بهمن ۱۳۹۸، ۱۱:۵۹

مدیرکل هواشناسی استان خوزستان:

دمای هوا در خوزستان از ۶ تا ۹ در جه کاهش می یابد

دمای هوا در خوزستان از ۶ تا ۹ در جه کاهش می یابد

اهواز- مدیرکل هواشناسی استان خوزستان با بیان اینکه سامانه بارشی جدیدی وارد استان می شود، گفت: با ورود این سامانه دمای هوا در برخی مناطق استان بین ۶ تا ۹ در جه کاهش می یابد.

محمد سبزه زاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد:: در بررسی نقشه‌های پیش‌یابی طی امروز جو استان پایدار است اما از اواخر وقت امروز تا صبح فردا احتمال بارش خفیف در پاره‌ای نقاط استان وجود دارد.

وی افزود: از فردا جمعه سامانه بارشی وارد استان می‌شود و تا اواخر دوشنبه هفته آینده در استان فعال خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان خوزستان توضیح داد: در این مدت بارندگی‌ها همراه با رعد و برق و وزش باد متوسط تا شدید بیشتر در مناطق شمالی و شرقی استان خواهد بود.

سبزه زاری ادامه داد: در ارتفاعات استان نیز شاهد بارش برف خواهیم بود.

وی بیان کرد: با ورود این سامانه از روز شنبه تا سه‌شنبه روند تدریجی کاهش محسوس دما در استان رخ خواهد داد به طوری که دما در برخی مناطق استان بین ۶ تا ۹ در جه کاهش می‌یابد.

مدیرکل هواشناسی استان خوزستان عنوان کرد: در ۲۴ ساعت گذشته استان امیدیه با ۲۵.۱ حداقل و ایذه ۳.۱ درجه سانتی‌گراد به ترتیب گرم‌ترین و سردترین شهرهای خوزستان گزارش شده‌اند.

سبزه زاری گفت: در همین مدت دمای هوای اهواز حداکثر ۲۳.۹ و حداقل ۸.۱ درجه سانتی‌گراد رسیده است.

کد مطلب 4846119

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