تمامی سربازان زیر پوشش آموزش های مهارتی قرار می گیرند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مهدی فرحی صبح پنجشنبه در دوازدهمین جشنواره جوان سرباز حضرت علی اکبر (ع) با اشاره به ابلاغ ۱۷۳ تدبیر از سوی مقام معظم ر هبری طی یک دهه اخیر در حوزه سربازان، اظهار داشت: ۶۰ مورد از این تدابیر درباره ارتقای مهارت آموزی و توانمندی سربازان بوده است.

وی فرصت دوساله خدمت سربازی را فرصت مناسبی برای مهارت افزایی و ارتقای مهارت برشمرد و از تشکیل قرارگاه ویژه مهارت آموزی به دستور رهبر معظم انقلاب و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در این زمینه خبر داد و گفت :۱۴ نهاد و ۱۶ وزارتخانه با ۳۰ مؤلفه در پازل این قرارگاه تعریف شده است و تاکنون توانستیم با ۲۱ نهاد و سازمان در زمینه مهارت آموزی قرارداد و تفاهمنامه همکاری داشته باشیم.

وی با بیان اینکه سربازان به عنوان نیروهای جوان و متخصص جامعه باید در حوزه مهارت آموزی تقویت شوند، بیکاری را از مشکلات کنونی برشمرد و گفت: با هماهنگی با برخی از بانک‌ها و سازمان‌ها به سربازان مهارت آموخته، تسهیلات اشتغال داده می‌شود و در سال جاری ۲۰۰ هزار سرباز آموزش‌های مهارتی را فرا می‌گیرند.

سردار فرحی با بیان اینکه گواهینامه رسمی مهارت به سربازان داده می‌شود، گفت: ۵۱۲ نوع مهارت برای مهارت آموزی سربازان تعریف شده است و نقشه راه مهارت آموزی سربازان طی یک برنامه پنج ساله تدوین شده که سال ۱۴۰۱ تمامی سربازان زیر پوشش آموزش‌های مهارتی قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به اینکه سال قبل ۱۰۳ هزار سرباز گواهی مهارت آموزی را از وزارت کار و فنی و حرفه‌ای دریافت کرده‌اند، گفت: امسال نیز ۲۰۰ هزار سرباز آموزش‌های مهارتی را کسب می‌کنند.

وی یادآور شد: سال آینده نیز مهارت آموزی سربازان در وزارت ورزش کلید خواهد خورد.