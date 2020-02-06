نتوانستم خودم را قانع کنم پیشنهاد سرمربیگری تیم ملی را بپذیرم!

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که دراگان اسکوچیچ قرار است به زودی به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال ایران معرفی شود امیر قلعه نویی دیگر گزینه فدراسیون فوتبال برای تیم ملی امروز با انتشار پیامی رسماً اعلام کرد که به پیشنهاد فدراسیون پاسخ منفی داده و نتوانسته خودش را برای حضور در این تیم قانع کند!

قلعه نویی که در روزهای گذشته با باشگاه سپاهان برای جدایی و حضور در تیم ملی چالش‌هایی داشت، امروز با انتشار پیامی نوشت: «هیچ گاه از جنگ فرار نکردم و از پذیرفتن چالش‌ها، شانه خالی نکردم. پیشنهاد جدی و نهایی برای قبول مسئولیت تیم ملی کشورمان داشتم اما نتوانستم خودم را قانع کنم تا این پیشنهاد را بپذیرم. با اینکه مثل همیشه در شرایط پیچیده، فدراسیون سخت تیم ملی به عنوان گزینه مربی گری انتخاب شدم، اما از فدراسیون فوتبال، وزارت ورزش و آنهایی که فارغ از رنگ‌ها و حب و بغض‌ها حمایت کردند، تشکر می‌کنم.

همچنین عذر مرا بپذیرید چون قرار نبود سربازی برای وطن حق الناسی را به گردن من بیندازد که در برابر مردم اصفهان شرمنده شوم. سرمربی گری تیم ملی بزرگترین افتخار است اما باید بپذیریم که به قرارداد حرفه ای و اخلاقی هم متعهد باشم. در سپاهان هم برای منافع کشورم تلاش خواهم کرد و برای مربی آینده تیم ملی آرزوی موفقیت می‌کنم. دوستدار ایران و مردم آن هستم و خواهم بود.»