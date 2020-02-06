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۱۷ بهمن ۱۳۹۸، ۱۲:۳۶

در دانشگاه امام صادق(ع) برگزار می شود؛

کرسی عدالت جنسیتی به مثابه یک مفهوم تفسیرپذیر و نامتعین

کرسی عدالت جنسیتی به مثابه یک مفهوم تفسیرپذیر و نامتعین

کرسی ترویجی عدالت جنسیتی به مثابه یک مفهوم تفسیرپذیر و نامتعین با ارائه فریبا علاسوند، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات زن و خانواده برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، به همت کرسی مرکز تحقیقات زن و خانواده حوزه علمیه قم کرسی ترویجی عدالت جنسیتی به مثابه یک مفهوم تفسیرپذیر و نامتعین با ارائه فریبا علاسوند، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات زن و خانواده برپا می‌شود.

عادل پیغامی، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع)، صدیقه مهدوی کنی، عضو هیئت علمی پردیس دانشگاه امام صادق (ع) ناقدان این کرسی و زهرا راستی، عضو هیئت علمی پردیس دانشگاه امام صادق (ع) دبیر علمی کرسی هستند.

کرسی مورد نظر شنبه ۲۹ بهمن ماه از ساعت ۱۳ در تهران، شهرک قدس، بلوار فرحزادی، خیابان شهید طاهرخانی، دانشگاه امام صادق (ع)، پردیس خواهران، طبقه ۵، سالن بانو امین برگزار می‌شود.

کد مطلب 4846143

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