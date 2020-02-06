یک طرح صنایع کشاورزی در تاکستان به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، در آئین افتتاح این طرح که با حضور هدایت الله جمالی پور استاندار قزوین، مهندس خمسه رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین و فرماندار تاکستان و مسئولین محلی برگزار شد؛ طرح ذخیره طرح ذخیره سازی و نگهداری مواد غذایی سردخانه دو مداره CA «کنترل اتمسفر» افتتاح و بهره برداری رسید.

این طرح کشاورزی در زمینی به مساحت ۱۰۰۰۰ متر مربع و زیر بنای ۳۱۰۰ متر مربع اجرا شده است.

برای این طرح با ظرفیت ۵۰۰۰ تن بیش از ۹۰ میلیارد ریال هزینه شده که ۵۰ میلیارد آن تسهیلات بانکی است.

با اجرای این طرح زمینه اشتغال ۳۰ نفر بصورت مستقیم در منطقه فراهم شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین در آئین بهره برداری از این طرح گفت: در حال حاضر ۱۷ واحد سردخانه و ذخیره سازی محصولات کشاورزی در استان وجود دارد.

فاطمه خمسه افزود: این واحدها ظرفیت ذخیره سازی ۷۵ هزار و ۵۸۰ تن محصولات کشاورزی را دارد.

به گفته وی از این میزان ظرفیت ۶۱ هزار و ۳۳۰ تن مربوط به سردخانه‌های بالای صفر، ۶ هزار و ۷۵۰ تن مربوط به سردخانه‌های زیر صفر و ۷ هزار و ۵۰۰ تن ظرفیت ذخیره سازی سردخانه‌های دو مداره است.

وی افزود: یکی از اولویت‌های جهاد کشاورزی تکمیل زنجیره تولید در محصولات کشاورزی است که احداث سردخانه نیز در راستای این سیاست است.

همزمان با دهه مبارک فجر امسال تعداد ۹۸ طرح زیربنایی، عمرانی، صنعتی و کشاورزی با اعتباری بالغ بر ۶۵ میلیارد ۳۰۰ میلیون تومان در استان قزوین به بهره برداری رسید.