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۱۷ بهمن ۱۳۹۸، ۱۲:۱۳

سردار مؤمنی با خانواده شهید مبارزه با مواد مخدر هرمزگان دیدار کرد

سردار مؤمنی با خانواده شهید مبارزه با مواد مخدر هرمزگان دیدار کرد

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با خانواده شهید اصغر حیدری از شهدای مبارزه با مواد مخدر در هرمزگان دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار اسکندر مؤمنی در جریان سفر به هرمزگان با حضور در منزل شهید اصغر حیدری با خانواده آن شهید گرانقدر دیدار کرد و گفت: امنیت و آرامش امروز ایران اسلامی مرهون خون پاک شهدا و ایثار و ازخودگذشتگی آنان است.

وی افزود: جمهوری اسلامی به برکت رشادت‌ها و ایثارگری شهدا و جانبازان از امنیت قابل‌قبولی برخوردار است و از این بابت تا ابد مدیون شهدا و جانبازان هستیم.

دبیرکل ستاد با بیان اینکه منت شهدا بر ماست و باید مشکلات خانواده‌های شهدا را رفع کنیم، گفت: خانواده شهدا در جامعه، از جایگاه بالایی بین مردم برخوردارند.

مؤمنی ادامه داد: مقام معظم رهبری (مدظله العالی) نیز اهتمام ویژه‌ای به شهدا و خانواده شهدا دارند.

شهید اصغر حیدری در روز یکشنبه ۹ آبان ماه ۱۳۹۳ در درگیری با قاچاقچیان مواد مخدر در مسیر میناب هشتبندی به سمت پاسگاه سرنی به شهادت رسید.

کد مطلب 4846155

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