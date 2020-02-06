ناصر ایمانی کارشناس مسائل سیاسی در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با ارزیابی خود از مجلس دهم و شاخصه‌های مورد نیاز برای تشکیل مجلس قوی مورد تاکید مقام معظم رهبری، اظهار داشت: مجلس دهم به اذعان خود نمایندگان مردم در آن مجلس، نتوانست مجلس موفقی باشد و علاوه بر آن دیدگاه مردم هم نسبت به این مجلس دیدگاه خیلی مثبتی نبود و مجلس در ابعاد قانون گذاری و نظارتی نتوانست خیلی خوب به وظایف خود عمل کند.

وی با بیان اینکه در مورد مجلس آینده امیدوار هستیم با انتخابی که مردم خواهند داشت نقایص مجلس دهم برطرف شود، عنوان کرد: ممکن است این سوال مطرح شود که نمایندگان باید دارای چه شاخصه‌هایی باشند تا از قوت کافی برای ایفای وظایف نمایندگی برخوردار شوند.

این کارشناس مسائل سیاسی یکی از شاخصه‌های نمایندگان مجلس برای ایفای وظایف نمایندگی را پاکدستی نمایندگان دانست و گفت: نمایندگانی که به نوعی، به فساد اعم از فساد مالی شخصی به عنوان کمترین حد فساد یا ارتباطات با مسئولان، گروه‌های مختلف و افراد ذی نفوذ خارج از مجلس برای تغییر در قدرت و قوانین و برای تخصیص بودجه‌ها نابجا به عنوان بالاترین حد فساد آلوده باشند نباید در این جایگاه قرار بگیرند.

ایمانی افزود: فکر نکنیم الزاماً منظور از فساد نماینده، فساد شخصی است. فساد ابعاد مختلف دارد. نماینده‌ای که با ارتباطات یک بودجه اضافی و نابجا را برای حوزه انتخابیه خود تصویب و بیت المال را اتلاف می‌کند درگیر فساد است. نماینده‌ای که با ارتباط با افراد صاحب نفوذ و قدرت در خارج از مجلس قوانین را تقلیل می‌دهد یا به وظایف نظارتی خود عمل نمی‌کند همه فساد است و این نوع فساد، فسادی بزرگ‌تر از فساد شخصی است. بنابراین نماینده در ابتدا باید پاکدست باشد و از ارتباطات ناسالم با صاحبان قدرت به صاحبان ثروت به شدت اجتناب کند.

وی همچنین داشتن انرژی و توانایی کامل و کافی برای ایفای وظایف نمایندگی را از دیگر شاخصه‌های لازم نمایندگان برشمرد و تصریح کرد: نسل جدید و جوان کشور می‌توانند در این زمینه کارساز باشند و مجلس پویا، خلاق و قوی تشکیل دهند. نماینده مجلس همچنین باید کارآمد باشد. نماینده‌ای که در یک حوزه انتخابیه کوچک با تعداد رأی محدود و صرفاً به دلیل اینکه چهره سرشناسی است انتخاب می‌شود ممکن است فرد صاحب احترامی باشد اما ممکن است به درد نمایندگی مجلس برای تصویب قوانین و نظارت بر مدیران اجرایی، نخورد.

این کارشناس مسائل سیاسی اذعان داشت: باید دقت کرد هر فرد خوبی برای همه جا خوب نیست. نماینده مجلس باید کسی باشد که اطلاعات کافی و لازم برای تصمیم گیری کلان در کشور داشته باشد. نماینده نباید محلی، منطقه‌ای و حوزه‌ای نگاه کند.

ایمانی در پایان خاطر نشان کرد: یک نماینده وقتی به مجلس می‌رود مهم نیست از کدام حوزه انتخابیه است؛ او با سایر نمایندگان برابر است و همه یک رأی دارند. نماینده مجلس باید کسی باشد که برای کلان مملکت تصمیم بگیرد. نگاه‌های حزبی، جناحی، منطقه‌ای و قومی به شدت برای تصمیم‌گیری‌های کلان و ملی به سطح مجلس آسیب وارد خواهد کرد.