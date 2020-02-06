صادرات و صنعتی شدن کشاورزی مورد توجه قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی رازجویان پیش ازظهر پنجشنبه در مراسم کلنگ زنی بانک نشای برنج مرزبال شهرستان بابل با تاکید براینکه برای حمایت معیشتی از کشاورزان باید واردات برنج جلوگیری شود، گفت: مسئولان امر باید برای جلوگیری از دپوی برنج در کارخانه‌ها به فکر صادرات این محصول باشند.

وی با اظهار اینکه توسعه کشت مکانیزه برنج سبب می‌شود تا رنج کشاورزان کمتر شود، گفت: کار کشاورزی باید از حالت سنتی به صنعتی تبدیل شود تا میزان تولید افزایش یابد و برنج باید به کشورهای هدف صادر تا مشکل کشاورزان حل شود.

افزایش ۳۵۴ هکتاری سطح زیرکشت برنج بابل

سید احمد طاهری مدیرجهاد کشاورزی بابل نیز گفت: سطح زیرکشت برنج امسال در شهرستان نسبت به سال گذشته ۳۵۴ هکتار افزایش داشته است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابل گفت: از ۴۵ هزار و ۷۹۸ هکتار سطح شالیزاری این شهرستان، ۳۳ هزار و ۷۵۴ هکتار به ارقام محلی و ۱۲ هزار و ۴۴ هکتار به ارقام پرمحصول اختصاص دارد.



وی افزود: تولید محصولات کشاورزی یکی از پرمخاطره‌ترین فعالیت‌های اقتصادی است که با انواع بلایای طبیعی، آفات نباتی، انواع بیماری‌های گیاهی و تغییرات ناگهانی دما می‌تواند خسارات زیادی به کشاورزان وارد کند.