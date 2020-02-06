توسعه بخش صنعت در کشور از برکات انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی ظهر پنج شنبه در مراسم افتتاح کارخانه دیرگدازهای ویژه زاگرس در شهرک صنعتی سفید دشت اظهار داشت: محصول استراتژیکی که در این واحد صنعتی تولید میشود از نظر فناوری ایران پنجمین کشور بوده که این قطعات ویژه را تولید میکند و این مهم در استان چهارمحال و بختیاری و شهرستان بروجن صورت گرفته است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: با افتتاح این کارخانه برای ۱۲۰ نفر اشتغالزایی شده و منجر به خودکفایی میشود.
وی بیان کرد: با این مهم خودباوری در کشور ایجاد شده و باید باور کنیم و این مهم با افتتاح این کارخانه محقق شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: این موارد از دستاوردهای انقلاب است و باید به دنیا نشان داده شود.
کارخانه دیرگدازهای ویژه زاگرس در زمینه تولید قطعات ویژه نسوز فعالیت میکند.
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