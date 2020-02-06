گردشگری در مازندران پررونق می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سیف الله فرزانه پیش ازظهر پنجشنبه در ستاد اجرایی خدمات سفر استان مازندران با اشاره به تشکیل ستاد و دبیرخانه اجرایی خدمات سفر گفت: امسال گردشگری داخلی فعالیت بیشتری خواهد داشت و پیش بینی می‌کنیم سال آینده اتفاقاً خوبی برای گردشگری استان رخ دهد.

وی با اشاره به تشکیل کمیته نظارت بر تنظیم بازار در ستاد اجرایی خدمات سفر استان، یادآور شد: باید نظارت دقیقی برای کنترل وبر بازار در استان صورت گیرد.

وی خواستار تخصیص اعتبار ویژه برای ستاد اجرایی خدمات سفر در استان شد و گفت: اعتبار تخصیص داده شده در سال قبل پاسخگوی نیازها نبود و انتظار داریم امسال اعتبارات مکفی درنظر گرفته شود.

فرزانه بر لزوم سبک و زندگی عشایر در استان تاکید کرد و گفت: همزمان با ایام عید، نوروزگاه های فرهنگی در استان ایجاد می‌شود.

مهران حسنی نیز خواستار ایجاد ایستگاه و پایگاهی به نام نوروزگاه در هر شهرستان شد و گفت: در هر شهرستان ایستگاه و پایگاهی به نام نوروزگاه ایجاد شود.

وی معرفی جاذبه‌های فرهنگی و گردشگری را در ایام نوروز ضروری دانست و خواستار واگذاری مسئولیت نوروزگاه ها به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی شد.