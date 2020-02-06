به گزارش خبرنگار مهر، سردار نعمان غلامی صبح امروز در یادواره ۱۰۹۶ شهید عشایر کرمانشاه و بزرگداشت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی اظهار کرد: مراسم باشکوه و باعظمتی که در این ایام خجسته و نورانی دهه فجر انقلاب اسلامی ایران با نام شهیدان سرافراز این سرزمین، سیدالشهدای مقاومت شهید حاج قاسم سلیمانی و ۱۰۹۶ دلاورمرد و سروقامت شهدای عشایر برگزار شده، در این مقطع از تاریخ انقلاب اسلامی ایران دارای پیام و جایگاه و ارزشی والا است.
معاون هماهنگ کننده سازمان بسیج مستضعفین بیان کرد: ۴۰ سال از نبرد و رویارویی سخت و پر از پیروزی و مقاومت و ایستادگی ملت سرفراز ایران اسلامی در بستر ولایت گذشته و ما امروز وقتی به این تاریخ ۴۰ ساله مینگریم، عظمتها و جلوههای ثابت کنندهای را میبینیم که نشان میدهد ظهور نزدیک است.
سردار غلامی گفت: این جلوهها ثابت میکند عبور از گردنهها و موانع سخت و دشواری که استکبار در مقابل ملت ایران و ملتهای آزاده قرار داده با درس گرفتن از مکتب نورانی اسلام و ولایت امکان پذیر است و میتوان از این گردنهها و موانع سخت عبور کرد و با وجود سختیها مدام به سمت قلهها در حال صعود، حرکت و کسب پیروزی بود.
وی با بیان اینکه درسهایی که در این ۴۰ سال ملت ایران از مکتب رهاییبخش اسلام و اهل بیت (ع) گرفتند و در زمین پیاده کردند افقهای بسیاری را پیش روی بشریت قرار داده است، افزود: امروزه طلوع خورشید عالم تاب انقلاب اسلامی ایران که چهل و یکمین بهار آن را جشن میگیریم، زوایای بسیاری از تاریخ حاکم بر عالم را درنوردیده و چشم انداز روشنی از امید پیش روی بشریت قرار داده است.
سردار غلامی بیان کرد: ابراز محبتها در تشییع سیدالشهدای مقاومت شهید حاج قاسم سلیمانی به عنوان فرزند انقلاب و سرباز نظام و ولایت نشان داد تأثیرات ایستادگی و مقاومت این ملت در طول ۴۰ سال چه اندازه زوایای عالم را در نوردیده و شعار گسترش نفوذ معنوی انقلاب را چه اندازه توسعه داده است.
معاون هماهنگ کننده سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه این افتخار متعلق به یکایک ملت ایران و آزادیخواهان جهان به ویژه خانوادههای شهدا و مرزنشینان است، عنوان کرد: شهادت ۱۰۹۶ عشایر دستاوردی در عرصه مجاهدت است.
وی گفت: با نگاه به مراسم تشییع شهید حاج قاسم و انقلابی که در دلهای ملتها و آزادی خواهان دنیا ایجاد کرد و قیامتی که این انسان مخلص فدایی ملت و آزادی خواهان جهان در عالم به پا کرد، در مییابیم شهادت وی ۴۰ سالگی دوم انقلاب را با سرعتی مانند نور به جلو برده است.
سردار غلامی افزود: شهادت حاج قاسم سلیمانی استحکام حرکت انقلاب و استقلال همه آزادی خواهان جهان از این تفکر و دستاوردهای این انقلاب که در مسیر بیداری فطرت و الهی انسانی است را به نمایش گذاشت و بهاری از به بار نشستن گلها در مسیر انقلاب را در عالم نشان داد.
معاون هماهنگ کننده سازمان بسیج مستضعفین عنوان کرد: این شهید بزرگوار در آغاز چهل سالگی دوم که جوسازیها و تهاجم فرهنگی افزایش یافته بود با شهادتشان یک مرتبه امتدادی نورانی در پیش روی ملت ایران قرار داد و تأثیرات ۴۰ سال اول انقلاب و مجاهدت شهدای عشایری این سرزمین اسلامی را با امید برای برداشتن گامهای بلند و عزم و اراده جدی در ۴۰ سالگی دوم نشان داد.
وی با بیان اینکه ۱۰۹۶ شهید عشایری به عنوان ستارههای نورانی نور خود را از خورشید وجود حاج قاسم میگیرند، بیان کرد: عشایر چراغ نورانی به سمت آینده پر از عزت این سرزمین هستند لذا برگزاری این مراسم برای مرور عزت سرزمین حاج قاسم سلیمانی است که با شهادت خود ابهت مستکبرین و صهیونیسمها را در هم شکست.
سردار غلامی گفت: حاج قاسم سلیمانی با خنثی کردن توطئهها در سوریه، عراق و یمن و جای جای سرزمینهای اسلامی نشان داد اراده الهی این ملت و سربازان ولایت ترسیم کننده قطعی آینده بشریت است.
وی با تاکید بر اینکه شهادت سردار سلیمانی عزم آحاد ملت ایران و آزادی خواهان جهان را برای ایستادگی مصممتر کرد، افزود: جهانیان در همان لحظات خاکسپاری این فرمانده بزرگ، با دقت موشکها و اراده فرمانده معظم کل قوا چگونگی عقب نشینی مدعیان قدرت و پذیرش اقتدار جمهوری اسلامی را دیدند.
معاون هماهنگ کننده سازمان بسیج مستضعفین بیان کرد: سردار سلیمانی جلوهای از قدرت جمهوری اسلامی و اقیانوس خروشان ملت بود که به صحنه آمد و آینده را تضمین کرد.
سردار غلامی با تاکید بر اینکه پیام این نشست نورانی این است با تمام توان راه شهید سلیمانی ادامه دارد، تصریح کرد: در تاریخ ۴۰ ساله دستاوردهای انقلاب و مقاومت، هر جا کوتاه آمدیم و از مسیر شهدا فاصله گرفتیم، دشمن پیشروی کرده و هر جا با قدرت ایستادیم و بر دستاوردهای مکتب شهادت و مقاومت با دشمنان تاکید کردیم پیروز شدیم.
وی افزود: همه آنهایی که باید از این مرزهای سرشار از عزت پاسداری کنند راهی جز درس گرفتن از مکتب حاج قاسم و شهدای مقاومت ندارند؛ راه ما راه ایستادگی، مقاومت و پافشاری بر دستاوردها است.
معاون هماهنگ کننده سازمان بسیج مستضعفین عنوان کرد: در سرزمینی که استعدادهای نورانی و فرماندهان و چهرههای خط شکن وجود دارد به سادگی میتوان مسائل معیشتی اجتماعی و … را حل کرد و راهش این است که درسهای این مکتب و روشهای جهادی این عرصه در عرصه اداره حکومت حکم فرما شود.
سردار غلامی عنوان کرد: همان طور که در قرارگاه و شب زنده داریها با ایثار و فداکاری این حماسههای بزرگ خلق میشود، در عرصه اقتصادی در کشوری که این همه منابع، ظرفیت و استعدادهای برتر و خلاق و کارآفرین با ترازهای بالای هم میتوان مشکلات را حل کرد.
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