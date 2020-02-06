واژگونی خودرو در تاکستان یک کشته ویک مجروح برجای گذاشت

سرهنگ ۲ رحیم خامدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر یک فقره واژگونی خودروی پژو ۲۰۶ در مسیر تاکستان به قزوین سه راهی کارخانه بسته بندی، بلافاصله مأموران پلیس راه به همراه نیروهای امدادی به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: با حضور مأموران در محل و در بررسی‌های اولیه مشخص شد که یک دستگاه خودرو پژو ۲۰۶ به علت نامعلومی منحرف و واژگون شده است.

این مقام انتظامی تصریح کرد: در این حادثه متأسفانه راننده خودروی پژو ۲۰۶ به علت شدت صدمات وارده در صحنه تصادف فوت و سرنشین آن مصدوم که به مراکز درمانی منتقل شد.

وی گفت: کارشناس پلیس راه علت حادثه را عدم توجه به جلو اعلام کرده است.