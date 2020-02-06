به گزارش خبرنگار مهر، رشید حیدری‌مقدم ظهر پنج شنبه در آئین افتتاح مرکز پزشکی هسته‌ای همدان اظهار داشت: حدود ۱۰ میلیارد ریال صرف هزینه فضای فیزیکی این پروژه شده و به روز ترین تجهیزات کشور و حتی دنیا در آن به‌کار گرفته شده‌است.

وی از اشتغال‌زایی این مجموعه برای ۱۵ نفر خبر داد و عنوان کرد: در شهر همدان ۵ کلینیک ویژه دانشگاهی و ۵ کلینیک غیردانشگاهی وجود دارد که همه با تعرفه دولتی بیماران را ویزیت می‌کنند و سالانه یک هفتم جمعیت استان معادل ۲۲ هزار نفر طی هر ماه در کلینیک امید ویزیت می‌شوند که تجربه موفقی در زمینه اقتصاد مقاومتی و الگویی مناسب برای افرادی است که مایل هستند در طرح‌های بهداشت و درمان سرمایه‌گذاری کنند.

وی همچنین به احداث مرکز جامع سرطان غرب کشور در مساحتی بالغ بر ۲۵ هزار متر مربع با همکاری بنیاد فرشچیان اشاره و عنوان کرد: فاز اول این مرکز با نصب به روز ترین دستگاه‌های رادیوتراپی دنیا در نیمه نخست سال ۹۹ راه‌اندازی می‌شود که در کنار راه‌اندازی مرکز گاما اسکن دیگر نیازی برای مراجعه بیماران به پایتخت و نقاط دیگر نخواهد بود.

موردی از ویروس کرونا در استان همدان مشاهده نشده‌است

رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان در حاشیه این مراسم همچنین اشاره‌ای به موضوع ویروس کرونا داشت و بیان کرد: خوشبختانه هیچ موردی از این ویروس در سطح استان و کشور مشاهده نشده و هیچ دغدغه‌ای در این موضوع وجود ندارد.

وی گفت: بر این اساس باید رسانه‌ها در آرام کردن فضای جامعه و دور کردن اذهان عموم از تشویش و اجتناب یار و یاور ما باشند و مردم نیز در این فضا به شایعات توجه نکنند و تنها به اخباری که از منابع رسمی منتشر می‌شود استناد کنند.

فرماندار همدان نیز در این مراسم از افتتاح و کلنگ‌زنی ۹۳ پروژه طی ایام‌الله دهه فجر در شهرستان همدان خبر داد و اظهار کرد: این پروژه‌ها با اعتباری بالغ بر ۱۱۵ میلیارد تومان کلنگ‌زنی یا افتتاح می‌شوند.

حسین افشاری با اشاره به افتتاح پروژه کلینیک هسته‌ای عنوان کرد: بهره‌برداری از این پروژه نماد موفق همکاری و مدیریت بخش دولتی و بخش خصوصی است و پروژه دارای اولویت و حائز اهمیت این ایام است که با مدیریت شایسته مسئولین دانشگاه اجرایی شده‌است.

وی اجرای این پروژه را با مشارکت بخش خصوصی و تعرفه دولتی در راستای ارائه خدمت به شهروندان اتفاقی مبارک برشمرد و افزود: باید در راه‌اندازی این پروژه که بار مهمی از مشکلات بیماران را رفع می‌کند قدردان حضور بخش خصوصی باشیم.