تصاویری از رختکن استقلال و پرسپولیس قبل از دربی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال استقلال و پرسپولیس از ساعت ۱۵:۳۰ امروز پنجشنبه در چارچوب هفته نوزدهم لیگ برتر در ورزشگاه آزادی به مصاف هم خواهند رفت.
رختکن دو تیم ساعاتی پیش از این مسابقه آماده پذیرایی از بازیکنان و اعضای آبی و قرمز است.
رختکن استقلال و پرسپولیس آماده حضور بازیکنان و اعضای دو تیم است.
به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال استقلال و پرسپولیس از ساعت ۱۵:۳۰ امروز پنجشنبه در چارچوب هفته نوزدهم لیگ برتر در ورزشگاه آزادی به مصاف هم خواهند رفت.
رختکن دو تیم ساعاتی پیش از این مسابقه آماده پذیرایی از بازیکنان و اعضای آبی و قرمز است.
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