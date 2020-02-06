تصاویری از رختکن استقلال و پرسپولیس قبل از دربی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال استقلال و پرسپولیس از ساعت ۱۵:۳۰ امروز پنجشنبه در چارچوب هفته نوزدهم لیگ برتر در ورزشگاه آزادی به مصاف هم خواهند رفت.

رختکن دو تیم ساعاتی پیش از این مسابقه آماده پذیرایی از بازیکنان و اعضای آبی و قرمز است.



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