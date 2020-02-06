نمایشگاه کتاب با بیش از ۳ هزار عنوان در اردستان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، فضل الله بصیرت ظهر پنجشنبه در مراسم افتتاح نمایشگاه کتاب بمناسبت دهه فجر در کانون شهید مفتح اردستان اظهار داشت: در راستای ترویج کتاب و کتابخوانی و حمایت از ناشران هر سال در چند نوبت نمایشگاه کتاب در شهرستان اردستان برگزار می‌شود.

وی افزود: به همت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی اردستان نمایشگاه کتاب با بیش از سه هزار عنوان کتاب و با ۵۰ درصد تخفیف به مدت یکماه افتتاح شد.

رئیس فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: شهرستان اردستان دارای شش کتابخانه عمومی، و ۱۷ مورد کتابخانه کانون‌های مساجد و سه کتابخانه خصوصی است که در طول سال فعالیت دارند و مجموعه‌های فرهنگی هم بمناسبت های مختلف نمایشگاهای فرهنگی مبنی بر عرضه کتاب را برگزار می‌کنند.

وی با توجه به سرانه مطالعه کتاب در کشور ابراز داشت: سرانه مطالعه در کشور ۱۳ دقیقه است که در شهرستان اردستان هم این سرانه بسیار پائین است.

مهمترین سند فرهنگی دین اسلام کتاب قرآن است

حجت الاسلام حسن دهشیری در ادامه این مراسم اظهار داشت: مهمترین سند فرهنگی دین اسلام کتاب قرآن است و در آن و سوره‌های خود به نوعی به مسئله علم، دانش، کتاب و قلم اشاره دارد و به کتاب قسم خورده و هر چند قرآن یک کتاب آسمانی است اما بزرگان هم اهتمام ویژه ای به کتاب و کتابخوانی داشته اند.

وی افزود: متاسفانه در کشور ما توجه به کتاب و کتاب خوانی و این سند فرهنگی خیلی کم شده و چندان رواج ندارد و عده‌ای کتاب را می خرند اما آن را در قفسه نگهداری می‌کنند و توجه‌ای به مطالب آن ندارند.

امام جمعه اردستان گفت: کتاب برای خواندن، فهمیدن و عمل کردن است و اگر ما این مراحل را انجام دهیم دارای یک جامعه رشد یافته خواهیم بود.

حجت الاسلام دهشیری بیان داشت: از خانواده‌ها می‌خواهیم به توصیه رهبر معظم انقلاب توجه داشته باشند که روزی برسد که خرید کتاب جزء خرید روز مره آنها باشد.