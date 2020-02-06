آئین گلباران مزار شهدا در ورامین برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح پنجشنبه و همزمان با اولین پنجشنبه از دهه مبارک فجر آئین گلباران در حرم شهدای گمنام ورامین، سپس شهدای گلزار سید فتح الله، گلزار حسین رضا و در نهایت امامزاده طاهر و مطهر خیرآباد با حضور مسئولان شهرستان ورامین برگزار شد.

بر اساس این گزارش در این مراسم مسئولان شهرستان ورامین در گلزار شهدای گمنام حاضر شده و با نثار شاخه‌های گل و قرائت فاتحه به روح مطهر شهدای شهرستان درود فرستادند.



حجت الاسلام سید محسن محمودی، رئیس ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی استان تهران، سردار عزیزی فرماندهی انتظامی شرق استان تهران، دادستان، شهردار، اعضای شورای اسلامی شهر و مسئولان ادارات و نهادهای مختلف، نیروهای نظامی و انتظامی و خانواده معظم شهدا و ایثارگران در این مراسم حضور داشتند.



گفتنی است که مسئولان شهرستان ورامین پس از گلباران مزار شهدای گمنام، با پای پیاده به سمت گلزار شهدای سید فتح الله حرکت و پس از عبور از خیابان شهید رجایی در این مکان مقدس اجتماع کردند.

نیروهای نظامی و انتظامی نیز به همراه مدیران شهرستانی در گلزار شهدای سید فتح الله ورامین حاضر شده و بر ادامه یافتن راه و مسیر شهدای انقلاب اسلامی تأکید کردند.



حجت الاسلام سید محسن محمودی رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران در پایان این آئین باشکوه در جمع خبرنگاران با اشاره به این نکته که عزت و اقتدار امروز ایران اسلامی مرهون خون مطهر شهداست، اظهار داشت: شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس حق بزرگی بر گردن ما دارند و امنیت و اقتدار ایران اسلامی مرهون جان فشانی‌های آنان است.

وی افزود: ایام الله دهه مبارک فجر بهترین فرصت برای تعمیق فرهنگ ایثار و شهادت است و باید همه مسئولان و مدیران به دنبال تحقق اهداف و آرمان‌های شهدا باشند.