به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی بور بور صبح پنج شنبه در حاشیه بازدید از پروژههای آبخیزداری آرادان در گفتگو با خبرنگاران بابیان اینکه طی سال جاری از محل صندوق توسعه ملی بیش از ۲۳ میلیارد ریال به منظور اجرای پروژههای آبخیزداری شهرستان در نظر گرفته شده است، ابراز داشت: این گونه طرحها اقدامی ارزشمند در راستای حفظ و احیای منابع طبیعی به شمار میرود که امیدواریم تداوم یابد.
وی بابیان اینکه اعتباری معادل ۲۰۰ میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی برای اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوانداری، در سطح کشور اختصاصیافته است، افزود: طرحهای اجراشده شامل عملیات سنگ و ملات به حجم یک هزار و ۲۸۹ مترمکعب در روستای قالیباف، ۲۵۰ هکتار عملیات بیولوژیک و ۲۵۰ هکتار حفاظت و قرق با کاشت گیاه ارزشمند دارویی و صنعتی باریجه میشود
فرماندار آرادان بابیان اینکه در مباحث جایگزین سوخت فسیلی و حفاظت از عرصههای منابع طبیعی توزیع آبشخور، آبگرمکن خورشیدی و تنور گازی انجامشده است، ابراز داشت: هدف از اجرای این طرحها کاهش بوته کنی و حفظ و احیای منابع طبیعی منطقه است.
بور بور در ادامه تصریح کرد: به منظور افزایش توانمندسازی جوامع محلی از اعتبارات صندوق توسعه ملی برنامههای آموزش و ترویجی در قالب طرح حبله رود ۸۹۹ مترمکعب عملیات بتونی احداث کانال آبیاری بین مزارع در نظر گرفتهشده است.
وی افزود: برای استفاده از نیروهای مردمی در حفظ، احیا، توسعه و بهرهبرداری اصولی از منابع طبیعی، ترویج و تبدیل فرهنگ منابع طبیعی به معارف عمومی طرح جذب همیاران طبیعت در این شهرستان بین دانش آموزان با توجه به فرارسیدن هفته منابع طبیعی و آبخیزداری اجرایی میشود.
نظر شما