پیش بینی ۲ میلیارد تومان اعتبار برای روشنایی سراب های نهاوند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی شهیدی ظهر پنجشنبه در ششمین روز از دهه فجر و در آئین کلنگ زنی فاز دوم روشنایی سراب گیان در منطقه ۱۲ چنار که با حضور معاون سیاسی استاندار همدان برگزار شد با اشاره به حضور وزیر نیرو در استان همدان و بهره برداری از پروژه‌های برق کشور، اظهار کرد: یکی از شاخص‌های حضور وزیر نیرو در استان همدان میزان اعتبارات اخذ شده و فعالیت‌های انجام شده بود.

وی گفت: سهم استان همدان از مجموع بیش از ۲ هزار پروژه برق رسانی کشور ۱۱۵ پروژه با اعتباری افزون بر ۱۶۰ میلیون تومان بود.

مدیرعامل توزیع برق استان همدان بابیان اینکه فعالیت شرکت توزیع نیروی برق مبتنی بر سند توسعه استان همدان است به پروژه‌های انجام شده در حوزه گردشگری نهاوند اشاره کرد و گفت: برای سراب گاماسیاب و گیان دو پروژه برق رسانی در فاز اول و دوم با اعتبار ۲ میلیارد تومان پیش بینی شد.

شهیدی با اشاره به اینکه روشنایی سراب گیان دو بخش داشته که مسیر روشنایی به طول ۴ کیلومتر و روشنایی سایت سراب با ۶۵ پایه چراغ برق را شامل می‌شود، گفت: در فاز دوم سراب گیان ۱۴۰ پایه در دست برنامه قرار دارد که امیدواریم بخش گردشگری نهاوند با این پتانسیل مورد استفاده مردم قرار بگیرد.

رئیس توزیع برق نهاوند نیز اظهار کرد: طی سه سال اخیر در شهرستان نهاوند در حوزه پروژه‌های برق رسانی ۲۲ میلیارد و۴۷۰ میلیون تومان اعتبار صرف شده است.

رضا شیردره افزود: در حوزه گردشگری نهاوند روشنایی مسیر دسترسی سراب گیان به طول ۴ کیلومتر در سال گذشته کلنگ زنی و هفته دولت افتتاح شد.

رئیس اداره برق نهاوند گفت: اولین نیروگاه خورشیدی شهرستان نهاوند نیز با سرمایه گذاری بخش خصوصی و با ۲ میلیارد اعتبار راه اندازی شده و در حال حاضر هم فعال بوده و انرژی برق تولید می‌کند.