به گزارش خبرنگارمهر، آیتالله سید علیرضا عبادی صبح پنج شنبه در دیدار با مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اظهارکرد: بزرگترین سرمایه انسان و جوامع انسانی فکر و اندیشه است و از این جهت در روایات اسلامی بر اندیشیدن تأکید شده است.
نماینده ولیفقیه در خراسانجنوبی بیانکرد: خانوادهها به عنوان دلسوزترین افراد به فرزندان در کنار تأمین همه نیازهای آنان باید بخشی از کارهای خود را به صورت حساب شده و بر اساس کارشناسی بر روی پرورش فکری باز بگذارند.
عبادی ادامهداد: در کنار خانوادهها نهادهایی چون آموزش و پرورش و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نیز باید در این زمینه اقدامات مؤثری انجام دهند تا کودکان امروز در آینده جوانانی سعادتمند و تأثیرگذار برای خود و جامعه باشند.
وی با تأکید بر اینکه همه مسائل با فکر به نتیجه مطلوب و پاسخ صحیح میرسد، افزود: فکر کردن و اندیشیدن با مدد گرفتن از منابعی چون عقل و وحی میتواند انسانها را تبدیل به بزرگانی چون ابوعلی سینا، سلمان فارسی و ابوذر غفاری کند.
نماینده ولیفقیه در خراسانجنوبی گفت: اگر در روش درست اندیشیدن موفق شویم، میتوانیم مزاحمتهای دنیای مادی را از سر راه خود برداریم.
عبادی اظهارکرد: هر عمل، رفتار و گفتاری که براساس فکر و اندیشه انجام شود بی شک به حقیقت، واقعیت و تعهد نزدیکتر میشود و با توجه به همین نعمت فکر و اندیشه خداوند به انسان جایگاه برتر و ارزشمندی در جهان هستی داده است.
وی با اشاره به روایتی مربوط به این مسئله که هر لحظه فکر کردن برتر از هفتاد سال عبادت است، بیانکرد: اندیشه نه تنها یک عبادت بلکه برترین عبادت است.
نماینده ولیفقیه در خراسانجنوبی با بیان اینکه هر کدام از کودکان و نوجوانان یک مطهری و یا یک مالک اشتر بالقوه هستند، یادآور شد: دشمن با شهادت مالک اشتر زمانه (شهید سلیمانی) میخواست او را از بین ببرد در حالی که امروزه یاد و راه او بیشتر در اذهان است.
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