به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا آشناگر ظهر پنج‌شنبه در ششمین روز از ایام الله دهه مبارک فجر در حاشیه بازدید از طرح ساخت نیروگاه ۱۰ مگاواتی پاسارگاد دامغان بابیان اینکه کشت گلخانه و انرژی پاک از اولویت‌های توسعه هشت گانه استان سمنان است، ابراز داشت: خوشبختانه در استانی زندگی می‌کنیم که دارای قابلیت‌های بی‌شماری در زمره اقتصادی است که می‌توان با برنامه‌ریزی در هر یک از این بخش‌ها به توسعه دست‌یافت.

وی بابیان اینکه وجود ۳۲۰ روز آفتابی ظرفیت ارزشمندی برای راه‌اندازی هر چه بیشتر نیروگاه‌های انرژی خورشیدی است، افزود: با اقدامات و سرمایه‌گذاری‌های اخیر صورت گرفته بزودی شاهد به ثمر رسیدن تلاش‌ها و تولید انرژی از این طرح‌ها خواهیم بود.

استاندار سمنان بابیان اینکه یکی دیگر از ظرفیت‌های ارزشمند استان سمنان وجود معادن غنی است، ابراز داشت: با توجه به اینکه معادن می‌توانند سهم عمده‌ای را در اشتغال منطقه ایفا کنند لذا انتظار می‌رود که صاحبان معادن به سمت ایجاد واحدهای فراوری معادن گام بردارند.

آشناگر بابیان اینکه خام فروشی معادن به عنوان معضلی بزرگ در مسیر توسعه است، اضافه کرد: فرآوری معادن اشتغال‌زایی و ثروت آفرینی فراوان به دنبال دارد لذا می‌بایست با تلاش‌های روز افزون برای این مهم نیز چاره‌ای تدبیر کرد.