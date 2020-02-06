به گزارش خبرنگار مهر، مسعود سلطانی فر پیش ظهر پنج شنبه در حاشیه افتتاح چهار پروژه ورزشی استان البرز، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مجتمع دهکده ورزشی آفتاب که امروز در روستای گلستانگ مهرشهر افتتاح شده داری دو استخر سرپوشیده و روباز، یک سالن ویژه ورزش‌های رزمی، یک مجموعه سالن بدنسازی بسیار مجهز و مناسب و همچنین یک سالن چند منظوره برای استفاده دیگر رشته‌های ورزشی است.

وزیر ورزش و جونان با اشاره به اینکه این مجموعه توسط بخش خصوصی و طی چهار سال آماده سازی شده است، گفت: تلاش بخش خصوصی در حوزه ورزش قابل تقدیر است ما نیز برای حضور مؤثرتر بخش خصوصی در این حوزه تلاش می‌کنیم.

سلطانی فر با تاکید بر اینکه ۲۶ هزار باشگاه فعال توسط بخش خصوصی اداره می‌شود، گفت: هشت هزار مورد از این باشگاه‌ها در سه سال گذشته احداث شده است.

وی مشارکت بخش خصوصی در حوزه ورزش را بسیار مناسب توصیف کرد و گفت: دو سالن ورزشی و یک زمین چمن نیز امروز در استان البرز افتتاح خواهد شد اعتباری معادل ۲۰۰ میلیارد ریال برای این پروژه‌ها هزینه شده است.

وزیر ورزش و جوانان اشاره کرد: در کشور ۲۹۴ پروژه ورزشی افتتاح می‌شود که امیدواریم موجبات شادی و رضایت مردم را فراهم کند.

سلطانی فر تاکید بر اینکه برای ۲۹۴ پروژه ورزشی اعتباری معادل چهار هزار میلیارد ریال هزینه شده است، گفت: با افتتاح این پروژه‌ها ۷۶۶ هزار مترمربع به فضاهای ورزشی کشور اضافه شده است.

استان البرز نیازمند توسعه سرانه‌های ورزشی است، وزیر ورزش در این خصوص گفت: در قانون ششم توسعه و همچنین در بودجه سالانه ظرفیت خوبی برای این مهم اختصاص داده شده است بخش خصوصی نیز به میدان خواهد آمد.

سلطانی فر با تاکید بر اهمیت تکمیل پروژه‌های نیمه تمام ورزشی، گفت: خوشبختانه وزارت ورزش از توان بخش خصوصی به خوبی استفاده کرده و پروژه‌های خوبی در کشور تکمیل شده است امیدواریم دیگر پروژه‌ها نیز در کوتاه‌ترین زمان ممکن به بهره برداری برسند.

وی در پاسخ به این سوال که در حال حاضر سرانه ورزشی به ازای هر یک نفر در ایران چه میزان است، گفت: با احتساب آنچه که متعلق به ورزش و جوانان و زیرمجموعه این وزارتخانه است این سرانه ورزشی به ازای هر نفر حدود یک‌متر است اما با احتساب ظرفیت‌های آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها، نیروهای مسلح، شهرداری‌ها و واحدهای صنعتی در این حوزه، سرانه ورزشی به ازای هر نفر در کشور به بیش از یک و نیم متر می‌رسد.