  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱۷ بهمن ۱۳۹۸، ۱۳:۰۲

تا پایان روز پنجم؛

۸ فیلم برتر آرای مردمی «فجر۳٨» اعلام شد/بازماندن «خروج» حاتمی‌کیا

۸ فیلم برتر آرای مردمی «فجر۳٨» اعلام شد/بازماندن «خروج» حاتمی‌کیا

٨ فیلم برتر آرای مردمی فجر۳٨ تا ۱۶ بهمن ۹٨ و پنجمین روز جشنواره فیلم فجر اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، نتیجه شمارش آرای فیلم‌های نمایش داده شده در روز پنجم جشنواره فیلم فجر ۱۶ بهمن ماه توسط ستاد انتخاب فیلم برگزیده از نگاه تماشاگران جشنواره فیلم فجر اعلام شد.

فیلم‌های «آبادان یازده ۶۰»، «دوزیست»، «شنای پروانه»، «روز بلوا»، «مغز استخوان»، «خوب، بد، جلف۲»، «درخت گردو»، «روز صفر» ٨ فیلم برتر آرای تماشاگران سی و هشتمین دوره جشنواره فیلم فجر تا روز ۱۶ بهمن ماه اعلام شده است.

روز گذشته «خروج» به کارگردانی ابراهیم حاتمی‌کیا در این فهرست قرار داشت که حذف شد.

فهرست فیلم‌ها بدون اولویت و براساس حروف الفبا است.

کد مطلب 4846233
زهرا منصوری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها