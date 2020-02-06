به گزارش خبرگزاری مهر، سعید جلیلی در ادامه سلسله نشست‌های تخصصی – مشورتی دولت سایه، جمعی از هنرمندان جوان عرصه سینما با نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی دیدار کردند.

جلیلی در ابتدا به بیان اصول کلی دولت سایه پرداخت و گفت: آن چیزی که ما در اینجا تحت عنوان دولت سایه مطرح کردیم نه حزب است و نه تشکیلات بلکه یک گفتمان است به این معنی که فرد سایه به سایه روند تحولات را دنبال کند و در حد وسعش بر مسیر حرکت انقلاب اسلامی تأثیر مثبت بگذارد. سینما باید کمک کند که جمهوری اسلامی ایران در مسیر تحقق اهداف انقلاب اسلامی حرکت کند و در این مسیر هم جمهوری اسلامی باید از سینما حمایت کند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: ما در حال حاضر در دوران استقرار نظام جمهوری اسلامی هستیم و لذا باید همه ی تلاشمان را معطوف به این کنیم که نه تنها جمهوری اسلامی از آرمان‌های انقلاب اسلامی فاصله نگیرد بلکه باید تلاش جدی صورت گیرد تا جمهوری اسلامی اهداف انقلاب اسلامی را محقق سازد.

وی افزود: بنده معتقد هستم که بر مبنای انقلاب اسلامی، سینما و جمهوری اسلامی یک نسبت متقابل به هم دارند. یعنی اینکه سینما باید کمک کند که جمهوری اسلامی ایران در مسیر تحقق اهداف انقلاب اسلامی حرکت کند و در این مسیر هم جمهوری اسلامی باید از سینما حمایت کند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطر نشان کرد: یک وقت گفته می‌شود به دلیل مشکلات زیادی که وجود دارد از جمله تحریم، نمی‌توان از حوزه فرهنگ و سینما حمایت کرد. در حالی که در همین بودجه سال ۹۹ با وجود مشکلات زیادی که هست، باز هم بودجه‌ای که به بخش فرهنگ تخصیص داده می‌شود، اگر این تخصیص درست انجام شود سینما جان تازه ای می‌گیرد.

نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت بیان کرد: بعضی از دستگاه‌ها به جای اینکه هزینه‌های خود را با نیازهای واقعی کشور منطبق کنند، بعضاً در جهت مخالف آن فعالیت می‌کنند.

جلیلی با بیان اینکه ما در یک جنگ تمام عیار هستیم و در این جنگ نیاز به ابزارهای گوناگون داریم؛ خاطر نشان کرد: اگر می‌خواهیم تمدن سازی کنیم، یکی از ابزارهای آن سینماست. اگر ما نتوانیم در در این جنگ تمام عیار از سینما به درستی استفاده کنیم حتماً موفقیتمان کم می‌شود و تمدن سازی محقق نمی‌شود.

وی خاطر نشان کرد: این جنگ همواره در ۴۰ سال گذشته در عرصه‌های مختلف از جمله اقتصاد، فرهنگ و سیاست وجود داشته است و اتفاقاً جنگ رسانه‌ای و فرهنگی حاکم بر همه ی این جنگ‌ها بوده است.

وی افزود: اگر سالی یک بار نگران هستیم که مثلاً مرزهای کشور دچار یک تهدید نظامی شود، در جنگ فرهنگی هر روز یک عملیات می‌شود. پس نیاز است که یک تقسیم کار صورت گیرد و در این عرصه، شما سینماگران افسران جنگ فرهنگی هستید. در همین قضیه شهادت حاج قاسم، با وجود اینکه یک جمعیت چندین میلیونی در کشور برای تجلیل از ایشان به خیابان‌ها آمدند اما دشمن یک هفته هم صبر نکرد و می‌خواست با عملیات رسانه‌ای صحنه را عوض کند.

جلیلی با توجه به حوادث اخیر و وجود ضعف در کار رسانه‌ای خاطر نشان کرد: در همین قضیه شهادت حاج قاسم، با وجود اینکه یک جمعیت چندین میلیونی در کشور برای تجلیل از ایشان به خیابان‌ها آمدند اما دشمن یک هفته هم صبر نکرد و می‌خواست با عملیات رسانه‌ای صحنه را عوض کند.

وی با تاکید بر سخنان مقام معظم رهبری در خصوص کلید واژه‌ی دو هفته‌ی پر ماجرا و بیان آن با زبان هنر و سینما افزود: وقتی ایشان بیان می‌کنند دو هفته‌ی پر ماجرا، شما در هر موضوع آنکه عمیق نگاه می‌کنید متوجه می‌شوید که در ابعاد مختلف واقعاً پر ماجرا بوده است. اما گاهی این حوادث با یک سخنرانی تحلیل می‌شود و گاهی هم یک فرد هنرمند با یک مستند یا فیلم آن را به تصویر می‌کشد. مطمئناً کار آن هنرمند تاثیرگذارتر خواهد بود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه با تاکید بر استفاده حداکثری از تمامی ظرفیت‌های جمهوری اسلامی در این راستا خاطر نشان کرد: جمهوری اسلامی یعنی مجموع مردم و ارکان نظام. توجه داشته باشید که ما دیگر در زمان شاه نیستیم که بخواهد کارهای اپوزیسیونی و پارتیزانی انجام شود بلکه در جمهوری اسلامی هستیم و اگر ایرادی دیده می‌شود، همه باید کمک کنیم آن ایراد برطرف شود.

جلیلی افزود: لازمه این اصلاح هم منحصر به ایجاد ساختار و سازمان جدید نیست بلکه تصحیح و تغییر سازوکارهای معیوب هم است. و این در همه ی حوزه‌ها صدق می‌کند نه تنها در فرهنگ.

وی با ابراز خرسندی از وجود نیروهای متخصص انقلابی در حوزه سینما، افزود: وجود این نیروهای متعهد، بزرگترین فرصت است که نباید گذاشت دچار انفعال و انحراف شود. هم چنانکه در موضوعات هسته‌ای و صنعتی با اعتماد به همین جوانان و نیروهای خودی به این افتخارات رسیدیم.

جلیلی در خصوص سختی کار در جبهه‌ی انقلاب و نیاز به صبر و استقامت در این جبهه گفت: در جنگ، هم نیاز به خاکریز است، هم سنگر و هم کلاهخود. اما نمی‌شود گفت؛ در جنگ چون کلاهخود و سنگر دارم دیگر نباید به من ترکش بخورد. جنگ ترکش هم دارد.

وی افزود: قرار نیست که در جنگ برای شما فرش قرمز پهن کنند. نمی‌شود هم در وسط میدان باشید و هم ترکش نخورید. البته این به معنای این نیست از نیرویی که در وسط میدان است نباید حمایت کرد.

نماینده مقام معظم رهبری در انتها با تاکید بر اینکه می‌توان با زبان هنر، اولویت‌های اصلی جامعه را نمایان کرد و بر انتخاب مردم تأثیر مثبت گذاشت، اظهار داشت: اگر با زبان هنر، سینما و مستند موضوعات اصلی و راه حل های آن نشان داده شود، انتخابات و انتخاب مردم به آنچه صحیح است نزدیکتر می‌شود. چراکه اگر هنرمند متعهد به درستی نشان دهد که به چه چیزهایی باید رأی داد، خود مردم اینکه به چه کسی رأی بدهند را در خواهند یافت.