رونق تولید ملی دستاورد نظام اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی، حجت الاسلام و المسلمین سید محمدعلی آل هاشم در دیدار مسئولان منطقه آزاد ارس با بیان اینکه فعالیتهای اقتصادی صورت گرفته در منطقه آزاد ارس در راستای تحقق اقتصادی مقاومتی است، گفت: رونق بخشی به تولید و محصولات ایرانی از دستاوردهای انقلاب اسلامی است که با تقویت زیر ساختهای لازم در این بخش به منصه ظهور رسیده است.
امام جمعه تبریز افزود: در کنار رونق تولید عرضه این محصولات به بازارهای داخلی و خارجی که میزان صادرات غیر نفتی را افزایش داده است یکی دیگر از برکات نظام اسلامی در ایران عزیز است.
وی با اشاره به تحریمهای ظالمانه و مشکلات به وجود آمده در کشور گفت: هر چند معیشت مردم در سالهای اخیر با مشکلاتی همراه بوده است اما دو برابر شدن تولید ناخالص ملی نسبت به دوران پیش از انقلاب دستاورد بزرگی است که باید در جامعه تبیین شود.
نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی اشارهای هم به مجموعههای تولیدی ارس در بخشهای صنعتی و کشاورزی کرد و گفت: قرارگیری منطقه آزاد ارس در نقطه صفر مرزی باعث شده است تا محصولات تولید شده ایرانی در این منطقه به بازارهای هدف صادراتی ارسال شود و این خود یک دستاورد مهم برای کشور عزیزمان به حساب میآید.
امام جمعه تبریز در بخش دیگری از سخنان خود به نفوذ سیاسی منطقهای انقلاب اسلامی ایران اشاره کرد و گفت: به برکت این دستاورد بزرگ پرچم عزت و اقتدار ایران در آسیای میانه و شمال آفریقا گسترده شده و انقلاب ملت ایران در دیگر ملتها و انقلابها اثرگذار بوده است.
حجت الاسلام و المسلمین آل هاشم شکل گیری هویت ایرانی اسلامی و پیشرفت در همه عرصههای علمی و فناوری و همچنین حاکمیت اسلام و ارزشهای دینی و معنوی را از دیگر دستاوردهای نظام اسلامی برشمرد و گفت: رویشهای انقلاب در عرصههای مختلف اقتصادی، علمی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی دستاوردهایی دارند که دشمن را در رسیدن به اهدافش ناموفق ساخته است.
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