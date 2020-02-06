انقلاب اسلامی ایران بیش از هر زمانی نیازمند کار و کوشش است

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی آزاد بخت ظهر پنجشنبه در آئین افتتاح و بازدید از پروژه‌های عمرانی و خدماتی شهرستان نهاوند با تبریک ایام دهه فجر گفت: انقلاب اسلامی رخدادی بی نظیر بود که دنیا را متحیر کرد.

وی با بیان اینکه امروز وضعیت کشور ما حساس است، گفت: منظور از این حساسیت متوجه شدن دشمن نسبت به توانمندی جمهوری اسلامی است و دست به هر کاری میزند تا جلوی پیشرفت ما را بگیرند اما با رهبری خردمندانه امام خامنه ای و حضور آگاهانه مردم در تمام صحنه‌های سیاسی، اجتماعی و غیره توطئه‌های رنگارنگ دشمن به جایی نمی‌رسد.

وی با اشاره به دیدار خانواده شهید کرامتی در شهرستان نهاوند گفت: خانواده شهدا با ایثار و گذشت؛ از جمهوری اسلامی دفاع و به پای آرمان‌ها ایستادند و با این روحیه پیروز میدان هستیم.

معاون استاندار همدان با بیان اینکه انقلاب ما امروز بیش از هر زمانی نیازمند کار، کوشش و تلاش است، گفت: شهرستان نهاوند در سه سال اخیر بهترین وضعیت را در حوزه‌های مختلف عمرانی و توسعه تجربه کرده‌است.

آزادبخت با اشاره به نقش محوری و وحدت آفرین امام جمعه نهاوند گفت: امروز در نهاوند کار مانده‌ای نداریم و اگر وحدت و همدلی که در این دوره در نهاوند وجود دارد از چندین سال قبل حاصل می‌شد امروز وضعیتی بسیار مطلوب‌تر داشتیم.

وی با تاکید بر اینکه نهاوند ظرفیت آن را دارد که یکی از شهرستان‌های برتر کشور شود، گفت: امیدواریم این مهم در آینده نیز تداوم یابد.

معاون استاندار همدان با اشاره به اینکه دشمن کوچک‌تر از آن است که بخواهد خللی در مسیر انقلاب وارد کند، گفت: حضور ۲۵ میلیون نفر در مراسم تشییع سردار شهید سلیمانی انقلاب و حماسه‌ای دیگر برای ما بود.

وی در بازدید از پروژه گلخانه ۴ هکتاری هیدروپونیک نهاوند با سرمایه گذاری بخش خصوصی، گفت: سرمایه گذاری بخش خصوصی بهتر از بخش دولتی جواب می‌دهد و از مسئولان شهرستان که این گام بلند را برای توسعه نهاوند برداشته‌اند تشکر می‌کنم.