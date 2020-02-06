۱۲۱پروژه عمرانی در شهرستان بویراحمدافتتاح و کلنگ زنی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین کلانتری ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران افزود: اعتبار هزینه و پیش بینی شده برای این تعداد طرح و پروژه افزون بر دو هزار و ۲۲۰ میلیارد ریال است.
وی بیان داشت: در مجموع در دهه فجر در شهرستان بویراحمد، ۱۳۸ طرح و پروژه عمرانی و اقتصادی افتتاح و کلنگ زنی شد.
کلانتری با بیان اینکه میزان اشتغالزایی ایجاد شده این طرحها و پروژهها ۵۳۲ نفر است، گفت: از جمله این طرحهای افتتاح شده، طرح صنعتی پالایش و بازیافت انواع روغن موتور خودرو با اعتباری بیش از ۲۵۲ میلیون ریال، طرح پرورش قارچ دکمهای با ۶۲ میلیون ریال و طرح سالن ورزشی فیروزآباد است.
وی افزود: از دیگر پروژههای افتتاحی مهم در شهرستان بویراحمد ساختمان ستاد مرکز بهداشت یاسوج با اعتبار ۱۷ میلیارد ریال است.
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