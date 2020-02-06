انقلاب ایران دین حذف شده را به متن زندگی بشر آورد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی در گردهمایی گروه‌ها و فعالان جهادی طلاب استان خراسان رضوی که ظهر امروز در حسینیه دفتر امام جمعه در مشهد برگزار شد، اظهار کرد: انقلاب ایران، انقلابی ارادی بود و جنس آن با انقلاب‌هایی همچون انقلاب کبیر فرانسه تفاوت داشت.

امام جمعه مشهد افزود: انقلاب اسلامی با حاکمیت مدرنیسم و قدرت، توسعه و نفوذ آن در سایر کشورهای دنیا که عامل تضمین سیادت اروپا و غرب بود، مقابله کرد، زیرا بر اثر جریان مدرنیسم، خدا و دین از صحنه زندگی بشر حذف شده بود.

وی تصریح کرد: مدرنیته به دو جریان لیبرالیسم و سوسیالیسم تقسیم شده بود که جبهه لیبرال‌ها دین را مانع توسعه و رشد زندگی بشر دانسته و در جبهه سوسیالیست‌ها، خداوند افیون ملت‌ها معرفی شده بود، اما انقلاب اسلامی خدای حذف شده در زندگی بشر را به متن زندگی آورد و معادلات استکبار را برهم زد.

آیت‌الله علم‌الهدی با بیان اینکه برداشت امام (ره) از انقلاب و اطرافیان نزدیک ایشان این بود که هدف از انقلاب، توسعه اسلام بود، افزود: بسیاری از افراد در ابتدای انقلاب، هدف واقعی آن را درک نکرده بودند و امام (ره) نیاز به اهرمی داشت تا توسط آن جریان پسامدرنیسم را به زیر سایه اسلام ببرد و در همین راستا انقلاب ایران در سال ۵۷ رخ داد.

امام جمعه مشهد با تأکید بر اینکه ابتدای انقلاب بر سر دوام آن تردید وجود داشت، بیان کرد: بسیاری از افراد اعتقاد داشتند که انقلاب پس از چند سال سرنگون می‌شود، اما اکنون ما در آستانه ورود به چهل سال دوم انقلاب هستیم و شما جوانان و طلاب در این نظام به دنیا آمده و رشد کردید و اکنون شما، افسران جنگ نرم انقلاب اسلامی کشور به شمار می‌روید.

آیت‌الله علم‌الهدی با بیان اینکه چشم انقلاب به شما است، افزود: باید توجه کنید که شما فقط جهادگر سیل، زلزله و مستضعفین نیستید؛ بلکه، باید برای انقلاب جهادگری کنید و دیگر امور جهادی شما باید در راستای هدف حفظ انقلاب تا تحویل آن به دست امام زمان (عج) باشد.

وی با تأکید بر اینکه طلبه‌ها سرباز امام زمان (عج) هستند، بیان کرد: برای اعمال خود دو معیار را در نظر داشته باشید، اول اخلاص در عمل و دوم کاربردی بودن آن در شرایط کنونی؛ اگر چنان شوری برای شهادت حاج قاسم سلیمانی برپا شد، به این دلیل بود که این سرباز امام زمان (عج) اعمالی کاربردی و بااخلاص انجام می‌داد.

امام جمعه مشهد افزود: شما طلاب باید مسائل را عمیق بنگرید و اگر سرباز امام زمان (عج) هستید، باید سربازی کارا برای ایشان باشید. چه‌بسا که از دیدگاه حضرت مهدی (عج) من پشت سر شما قرار داشته باشم و شما جلوتر از من باشید.

آیت‌الله علم‌الهدی بر درس خواندن طلاب تأکید کرد و گفت: درس، سرمایه بزرگی است اما باید بدانید که در حین تحصیل، خدمت خود را به امام زمانتان انجام دهید. طلبه‌ای که فقط به درس فکر کند و در فکر خدمت به امام زمان (عج) خود نباشد، احتمال لغزش و انحراف دارد.

وی در انتها بیان کرد: وظیفه اول ما طلاب، نوکری امام زمان (عج) است و در کنار آن باید تحصیل را نیز ادامه دهیم. سعی کنید تا نوکری و جهادگری خود را به‌عنوان دو امتیاز مورد پسند امام زمان (عج) حفظ کنید.

همچنین در ادامه این برنامه، حجت‌الاسلام حمید ایزدی، معاون تبلیغات حوزه علمیه خراسان، اظهار کرد: قرار است قرارگاهی با محوریت بیانیه گام دوم و به نام شهید سلیمانی در راستای ایجاد بستری برای هم‌افزایی و فراگیر کردن گفتمان جهادی تشکیل شود.

وی افزود: این قرارگاه در مدت اندکی پس از تشکیل، اقداماتی همچون تشخیص ضرورت‌ها و تعیین گام‌ها با اولویت‌بندی مؤثر برای طراحی سامانه جهادی و اطلاع بهتر از وضعیت ایتام، همراه با مسئله یابی دقیق با هدف کمک‌رسانی به سیل‌زدگان را در دستور کار خود قرار خواهد داد.

حجت‌الاسلام ایزدی تصریح کرد: از دیگر اقدامات این قرارگاه، تجمیع کمک‌های واصله برای بازسازی مدارس، ایجاد اطلس مناطق محروم و کم برخوردار است.