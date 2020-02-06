سبک زندگی اسلامی - قرآنی را ترویج کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدباقر محمدی لائینی ظهر پنجشنبه در اولین همایش جامعه قرآنی استان مازندران که در مجتمع اهل البیت ساری برگزار شد با تبریک به مناسب دهه فجر با بیان اینکه ایران قبل از انقلاب در حوزه قرآن حرفی برای گفتن نداشت گفت: همچنین امروز در سطح بین المللی حرف زیادی در زمینه قرآنی نداریم.

وی افزود: برگزاری اولین همایش جامعه قرآنی استان مازندران را برای خودمان یک سعادت بزرگ می‌دانیم، تا قرآن و اهل بیت را بیش از گذشته جدی بگیریم وجامعه قرآنی استان مازندران، مسئولان خوب و صاحب ابتکار دارد و نسبت به راه اندازی شوراهای راهبردی گوناگونی اقدام کردیم و شورای راهبردی قرآن از جمله آن است.

وی با عنوان اینکه قرآن مهجور و مظلوم واقع شده است، تصریح کرد: البته نباید اجازه بدهیم چنین اتفاقی بیفتد و قاریان ما باید صاحب سبک نو و جدید باشند و در گام دوم انقلاب باید به این نکات توجه داشته باشیم.

امام جمعه ساری با بیان اینکه انتظار دارم جامعه قرآنی ما بسیار بی آسیب و کم آسیب باشد و الگویی برای همه اقشار شود، گفت: قاریان کم آسیب ترین و پرامتیازترین باشند و سبک زندگی اسلامی قرآنی را اول باید در زندگی شخصی مشاهده کرد.



حجت الاسلام محمدی یادآور شد: مظاهر فرهنگ غرب نباید در جامعه قرآنی نفوذ داشته باشد و به سمت اینکه قرآن و فرهنگش در جامعه فائق شود حرکت کنیم و اگر فرهنگ قرآنی قوی شود فرهنگ‌های دیگر تحت تأثیر قرار می‌گیرد.