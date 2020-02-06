  1. استانها
  2. تهران
۱۷ بهمن ۱۳۹۸، ۱۳:۲۵

استاندار تهران:

محصولات کشاورزی استان تهران افزایش پیدا خواهد کرد

محصولات کشاورزی استان تهران افزایش پیدا خواهد کرد

ورامین- استاندار تهران با اشاره به فاز اول کشت گلخانه‌ای با وسعت یکصد هکتار و افق توسعه‌ای یکهزار هکتار در ورامین گفت: با افتتاح این گلخانه محصولات کشاورزی استان تهران افزایش پیدا خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی بندپی، پیش از ظهر پنج شنبه در حاشیه افتتاح پروژه‌های تولیدی و کشاورزی ورامین که با حضور عباس کشاورز، سرپرست وزارت جهاد کشاورزی انجام شد در جمع خبرنگاران اظهار داشت: همزمان با ششمین روز از دهه مبارک فجر با حضور در دیار ۱۵ خرداد ۴۲ پروژه با سرمایه‌ای بالغ بر ۳۶۵ میلیارد تومان اعتبار در این شهرستان مورد افتتاح و بهره برداری قرار گرفت.

محسنی بندپی افزود: مهم‌ترین پروژه‌ای که امروز در شهرستان ورامین مورد بهره برداری واقع شد فاز اول کشت گلخانه‌ای با وسعت یکصد هکتار و افق توسعه‌ای یکهزار هکتار تحولی در بحث افزایش محصولات کشاورزی استان تهران را می‌توانیم شاهد باشیم.

استاندار تهران در ادامه به افتتاح و بهره برداری از یک واحد پرورش بوقلمون یک روزه به تعداد یک میلیون قطعه در سال اشاره کرد و عنوان داشت: واحد دیگر مورد افتتاح قرار گرفته ۸۳۰ هکتار آبیاری تحت فشار شهرستان ورامین بود که به صورت نمادین ۲۰ هکتار آن مورد بهره برداری واقع شد.

وی گفت: واحد دیگر مورد افتتاح قرار گرفته یک واحد تولید پارچه با سوله‌های واحدهای پیش ساخته در شهرک صنعتی سالاریه با اعتبار ۱۰ میلیارد تومان و اشتغال زایی ۷۰ نفر مورد بهره برداری قرار گرفت.

کد مطلب 4846257

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها