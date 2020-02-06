پرداخت ۵ میلیارد تومان وام خوداشتغالی به مددجویان قائمشهری

به گزارش خبرنگار مهر، اسرافیل یزدانی ظهر پنج‌شنبه همزمان با افتتاح دو طرح بهزیستی در گفتگو با خبرنگاران گفت: در سال جاری در راستای توانمندساری و ایجاد اشتغال برای مددجویان تحت پوشش بهزیستی با مساعدت ویژه اداره کل بهریستی مازندران، ۵ میلیارد تومان وام خوداشتغالی به ۱۷۰ نفر مددجو پرداخت شد.

وی با اشاره به بیمه کردن ۱۴۰ مددجوی بهزیستی در سال جاری، افزود کرد: در راستای اشتغال زایی مددجویان بهزیستی، افرادی که ۴ مددجوی بهزیستی را بیمه خویش فرمایی کنند، به ازای هر نفر ۵۰ میلیون تسهیلات چهاردرصدی دریافت می‌کنند و حق بیمه مددجویان موردنظر هم توسط بهزیستی پرداخت می‌شود.

یزدانی در خصوص مسکن معلولان گفت: برای ۱۱ خانوار سرپرست دارای دو معلول بدون مسکن، خانه ساخته شد که ۳۰ میلیون تومان وام بلاعوض و ۴۰ میلیون تومان تسهیلات به برای مسکن روستایی و ۱۸ میلیون تومان وام مسکن بلاعوض به مددجویان شهری پرداخت شد.

رئیس بهزیستی قائم‌شهر همچنین گفت: به ۹۷ نفر خانوار دارای تک‌معلول بدون مسکن، ۲۸۰ میلیون تومان کمک هزینه ساخت مسکن پرداخت شد.