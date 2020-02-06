۵۳۵۰ واحد مسکونی در استان کرمان به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر نوبخت ظهر پنجشنبه در مراسم بهره‌برداری از چهار هزار مسکن روستایی ویژه محرومان شهرستان‌های جنوبی و شرقی استان بیان داشت: در ششمین روز از دهه مبارک فجر این افتخار نصیبم شده تا با همکاری کمیته امداد و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در جهت ایفای تعهدی که داده شده در جمع مردم خوب جنوب کرمان باشم.

وی افزود: طی یک سال گذشته در راستای توسعه ۱۶ پروژه مهم با اعتباری بالغ بر ۴۳۴ میلیارد تومان در جنوب و شرق استان کرمان تصویب کردیم که در حال حاضر برای عملیاتی شدن پروژه‌ها ۳۴۵ میلیارد تومان آن محقق شده است.

معاون رئیس جمهور گفت: توجه به محرومان و افرادی که به هر دلیل مشکل مالی دارند رسالت انقلاب اسلامی است که در این راستا سال گذشته طی سفری که به استان داشتیم ۱۰ هزار واحد مسکونی به تصویب رسید که تاکنون چهار هزار واحد از آن‌ها توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ساخته شده و نیز هزار و ۳۵۰ واحد هم توسط کمیته امداد امام خمینی (ره) احداث شده که امروز شاهد بهره‌برداری از آنها خواهیم بود.

نوبخت یادآور شد: امروز شاهد کلنگ زنی احداث و بازسازی هزار واحد مسکونی آسیب دیده از سیل اخیر خواهیم بود و قرار است ظرف شش ماه آینده به اتمام برسند ضمن اینکه اگر مسئولان کشوری به دیدار مردم می‌آیند و قولی می‌دهند قطعاً به قول خود عمل خواهند کرد.

وی تصریح کرد: طی دو سفر اخیر رئیس جمهور به استان کرمان و سفر بنده به جنوب استان اعتبارات خوبی به استان اختصاص یافت که در راستای آن امسال بیش از ۹۹۰ میلیارد تومان طی ۱۱ ماه اخیر در این استان هزینه و پرداخت شده و به عبارت ساده‌تر در این استان سرمایه‌گذاری شده است.

معاون رئیس جمهوری ضمن گرامیداشت یاد و خاطره سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی بیان داشت: رشادت‌ها و فداکاری‌های ایشان در جهت ایجاد امنیت بسیار مؤثر و مهم بود ضمن اینکه ما خدمتگزاران کوچک باید از این فرصت امنیت در جهت خدمات رسانی به مردم به بهترین نحو استفاده کنیم.